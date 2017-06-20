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iBouquiniste Lite для iOS

iBouquiniste Lite 3.5.1 для iPhone, iPad

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Описание iBouquiniste Lite 3.5.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать iBouquiniste Lite 3.5.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (72,46 Мб) Скриншоты iBouquiniste Lite 3.5.1 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика iBouquiniste Lite 3.5.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о iBouquiniste Lite 3.5.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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iBouquiniste Lite - отличная читалка электронных книг для iPhone, iPad и iPod touch. Присутствует поддержка разнообразных форматов, возможность работать с OPDS каталогами, имеется ночной режим, закладки, поддержка картинок и сносок, замена шрифта, обложки и многое другое.

Основные возможности:

  • Поддержка всех популярных форматов, включая FB2, EPUB, MOBI, TXT, PDF, CBZ, CBR и DJVU, а также ZIP и RAR архивы.
  • Доступны все книги мира. Поддержка OPDS каталогов с удобным поиском.
  • Ночной режим.
  • Наличие эффекта перелистывания страниц, настоящая нумерация, цвет страницы - все это создает ощущение чтения реальной книги.
  • Закладки.
  • Поддержка картинок и сносок.
  • Замена шрифта и обложки.
  • Есть возможность не только выделять и сохранять любимые цитаты, но и делиться ими с друзьями, отправляя на Facebook, в Twitter или по e-mail.
  • 100 % синхронизация через облачное хранилище.
  • Сортировка книг по авторам, по названиям или по дате добавления.
  • Уникальная возможность перевернуть страницу без помощи рук! По Вашему желанию iBouquiniste будет следить за Вашими глазами и перевернет страницу вперед или назад, если Вы закроете соответственно правый или левый глаз. Внимание! Работает на iPad 3, iPhone 5 и выше.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты iBouquiniste Lite:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыЧтение книг
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