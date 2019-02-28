Instapaper для iOS

Instapaper 7.7.1 для iPhone, iPad

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Описание Instapaper 7.7.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Instapaper 7.7.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (56.18 Мб) Скриншоты Instapaper 7.7.1 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Instapaper 7.7.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Instapaper 7.7.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Instapaper - удобный инструмент для сохранения понравившихся статей для чтения в офлайн режиме. Программа преобразует чтение интернет-контента в оптимизированный для мобильного использования текст.

Ключевые особенности:

  • Оптимизация содержимого веб-страниц под iOS формат.
  • Доступ к понравившейся статье в любом месте вне зависимости от наличия Интернета.
  • Сохранение в Instapaper из других приложения для iOS в одно касание.
  • Широкий выбор шрифтов, цветовых схем и стилей.
  • Возможность выделять текст в любой статье.
  • Наличие функции Text-to-Speech.
  • Сортировка статей по популярности, дате и размеру.
  • Папки для упорядочивания и многое другое.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Instapaper:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 64
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧтение книг
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Отзывы о программе Instapaper

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