PocketBook reader - удобное приложение, которое превратит Ваше мобильное устройство в электронную книгу. Здесь поддерживается множество популярных и не очень текстовых форматов, среди которых можно выделить PDF, EPUB, DjVu, txt, FB2, Comic Book archive, html и др.

Удобно, что в читаемых книгах есть возможность оставлять свои заметки с комментариями, устанавливать закладки, выделять важную информацию и др. полезные "фишки". Перелистывание производится простым касанием экрана или обычным жестом листания - как кому нравится.

Доступны несколько режимов отображения текста: в 2 страницы (как настоящая книга), в 1 страницу или специфический режим свитка. Масштабирование организовано как у обычных сенсорных устройств с помощью раздвижения/сужения двух пальцев.

Одним словом, с PocketBook reader любимые книги всегда будут у Вас под рукой в удобном для чтения формате, где бы Вы ни находились.