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PocketBook reader для iOS

PocketBook reader 3.1 для iPhone, iPad

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Описание PocketBook reader 3.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать PocketBook reader 3.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (100.23 Мб) Скриншоты PocketBook reader 3.1 для iPhone, iPadСкриншоты (6)   Статистика PocketBook reader 3.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о PocketBook reader 3.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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PocketBook reader - удобное приложение, которое превратит Ваше мобильное устройство в электронную книгу. Здесь поддерживается множество популярных и не очень текстовых форматов, среди которых можно выделить PDF, EPUB, DjVu, txt, FB2, Comic Book archive, html и др.

Удобно, что в читаемых книгах есть возможность оставлять свои заметки с комментариями, устанавливать закладки, выделять важную информацию и др. полезные "фишки". Перелистывание производится простым касанием экрана или обычным жестом листания - как кому нравится.

Доступны несколько режимов отображения текста: в 2 страницы (как настоящая книга), в 1 страницу или специфический режим свитка. Масштабирование организовано как у обычных сенсорных устройств с помощью раздвижения/сужения двух пальцев.

Одним словом, с PocketBook reader любимые книги всегда будут у Вас под рукой в удобном для чтения формате, где бы Вы ни находились.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

PocketBook reader
PocketBook reader
PocketBook reader
PocketBook reader
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 704
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧтение книг
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Отзывы о программе PocketBook reader

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