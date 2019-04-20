Wattpad 8.9.0 для iPhone, iPad
Wattpad - огромная библиотека бесплатных книг на различых языках, включающая в себя всевозможные жанры и направления от художественной литературы до сугубо
PocketBook reader 2.16.15 для iPhone, iPad
PocketBook reader - удобное приложение, которое превратит Ваше мобильное устройство в добротную электронную книгу
TotalReader 5.1.61 для iPhone
TotalReader - приложение для чтения электронных книг, документов, комиксов и исходников. Все форматы проработаны и на 100% поддерживаются приложением, включая стили,
FBReader 1.0.9 для iPhone, iPad
Отличное приложение для iOS-устройств, позволяющее читать электронные книги и обладающее богатыми возможностями. Поддерживает различные электронные форматы книг,
KyBook 2.1.6 для iPhone, iPad
KyBook - отличная универсальная программа для чтения электронных книг в самых разнообразных форматах
Instapaper 7.7.1 для iPhone, iPad
Instapaper - бесплатное и удобное в работе приложение для iPhone и iPad, благодаря которому понравившиеся статьи будут доступны в любое время и в любом месте.