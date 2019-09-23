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KyBook 2.1.6 для iPhone, iPad
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3.33 из 5, всего оценок - 6
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- Рейтинг программы - 3.33 из 5
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KyBook - отличная универсальная программа для чтения электронных книг в самых разнообразных форматах. Эта читалка полностью настраивается на индивидуальные особенности каждого пользователя, и в совокупности с качественно продуманным и интуитивно понятным интерфейсом станет любимым и незаменимым приложением для всех книгоманов. Поддерживаются форматы EPUB, fb2, fbz, RTF, TXT, PDF, DJVU, CHM, cbr, cbz, mp3, m4a, m4b и др. Здесь же встроены все необходимые инструменты для поиска и загрузки электронных книг с многих источников. Кроме того, осуществлен доступ к коллекции книг, находящихся в свободном доступе через поддержку OPDS-каталогов. Присутствует интересная функция голосового чтения книг, при этом можно настроить тембр голоса и скорость чтения, т.е. использовать KyBook как аудио читалку. Вообще настроек и возможностей у приложения достаточно много, выделим лишь некоторые:
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Сохранение книг в облачных хранилищах и сетевых папках.
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Интеграрация с Google Books, Google Drive, Dropbox, OneDrive и Яндекс Диск.
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Настройка отображение текста: шрифт, цвет, масштаб, режим выравнивания, высота строки и т.д.
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Возможность выбора обложки книг, изменить название и тему.
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Удобная навигация с помощью оглавления, закладок и заметок.
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Каталогизация книг.
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Поддерживается перевод выделенного текста и преобразование текста в речь.
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Интеграрация с социальными сетями (Facebook, Twitter, Вконтакте).
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Встроенный веб-браузер.
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Поддержка архивов в формате ZIP и RAR.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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Отзывы о программе KyBook
Николай про KyBook 2.1.6 для iPhone, iPad [24-11-2016]
Купил эту читалку. Спустя пол года появилась реклама и регулярно всплывает окно с предложением купить версию про. Разработчик жадный мудак!
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Игорь про KyBook 2.1.6 для iPhone, iPad [12-10-2016]
Работало хорошо, скачивал книги, распаковывал другим архиватором, потом разархивированный файл открывал этой прогой, однажды скачал не архивированный файл, попробовал открыть этой прогой, в итоге получил чёрный совершенно не активный экран, при открытии kybook, как восстановить работу программы, не удаляя ее, пользуюсь iPad air2?
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Витя про KyBook 2.0.7 для iPhone, iPad [01-03-2016]
Загрузил читалку на айпад , начал переносить книги через Айтюнс с ноутбука - не грузятся . Грузятся после перезагрузки айпада . Ладно , терпеть можно . Начал читать - пятая или шестая книга при открытии зависла и айпад не отвечает . Четыре года пользуюсь айпадом - первый раз он у меня завис . Пошёл на сайт разработчика - ничего не нашёл . Два раза ВЕЖЛИВО писал им о проблеме - ничего , кроме оскорблений типа "тупой пользователь" , "у нас на сайте гайда по этой программе нет" не получил . Да , ещё написали - что при 20 тысячах отзывов - я могу писать о них все , что угодно - им все равно . Удалил эту пакость .
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Ярослав про KyBook 2.0.7 для iPhone, iPad [11-09-2015]
Купил у эту программу! Заплатил 3 доллара. не пожалел люблю читать. А этот ватник-*******, то бишь, разработчик. Возьми да удали ее с Украинского app store ((( Обновил прошивку, программа утерялась, хотел качнуть с app store - а фига! Вот такая вот история. Никогда нам не быть больше братьями.... На России наверное просто не осталось чести и совести. Если ты читаешь это- знай мне жаль тебя, тщедушную жалкую шкуру!
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Kot Begemot в ответ Ярослав про KyBook 2.1.6 для iPhone, iPad [28-08-2016]
Отменная читалка от наших братьев!. Ярослав, участь твоя скакать, вот и скачи!
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