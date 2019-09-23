Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes . В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

KyBook - отличная универсальная программа для чтения электронных книг в самых разнообразных форматах. Эта читалка полностью настраивается на индивидуальные особенности каждого пользователя, и в совокупности с качественно продуманным и интуитивно понятным интерфейсом станет любимым и незаменимым приложением для всех книгоманов. Поддерживаются форматы EPUB, fb2, fbz, RTF, TXT, PDF, DJVU, CHM, cbr, cbz, mp3, m4a, m4b и др. Здесь же встроены все необходимые инструменты для поиска и загрузки электронных книг с многих источников. Кроме того, осуществлен доступ к коллекции книг, находящихся в свободном доступе через поддержку OPDS-каталогов. Присутствует интересная функция голосового чтения книг, при этом можно настроить тембр голоса и скорость чтения, т.е. использовать KyBook как аудио читалку. Вообще настроек и возможностей у приложения достаточно много, выделим лишь некоторые:

Одна из лучших программ для чтения электронных книг в формате EPUB на iPhone, iPad и iPod touch. Присутствует возможность настраивать жесты для навигации, выбирать

Instapaper - бесплатное и удобное в работе приложение для iPhone и iPad, благодаря которому понравившиеся статьи будут доступны в любое время и в любом месте.

Wattpad - огромная библиотека бесплатных книг на различых языках, включающая в себя всевозможные жанры и направления от художественной литературы до сугубо