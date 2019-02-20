TotalReader 5.1.61 для iPhone TotalReader - приложение для чтения электронных книг, документов, комиксов и исходников. Все форматы проработаны и на 100% поддерживаются приложением, включая стили, KyBook 2.1.6 для iPhone, iPad KyBook - отличная универсальная программа для чтения электронных книг в самых разнообразных форматах Instapaper 7.7 для iPhone, iPad Instapaper - бесплатное и удобное в работе приложение для iPhone и iPad, благодаря которому понравившиеся статьи будут доступны в любое время и в любом месте.

PocketBook reader 2.16.15 для iPhone, iPad PocketBook reader - удобное приложение, которое превратит Ваше мобильное устройство в добротную электронную книгу Wattpad 8.0.0 для iPhone, iPad Wattpad - огромная библиотека бесплатных книг на различых языках, включающая в себя всевозможные жанры и направления от художественной литературы до сугубо Marvin Free 2.9.1 для iPhone, iPad Одна из лучших программ для чтения электронных книг в формате EPUB на iPhone, iPad и iPod touch. Присутствует возможность настраивать жесты для навигации, выбирать