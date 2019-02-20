Wattpad для iOS

Wattpad 8.0.1 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Wattpad 8.0.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Wattpad 8.0.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (137.75 Мб) Скриншоты Wattpad 8.0.1 для iPhone, iPadСкриншоты (11)   Статистика Wattpad 8.0.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Wattpad 8.0.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wattpad - огромная библиотека бесплатных книг на различых языках, включающая в себя всевозможные жанры и направления от художественной литературы до сугубо технической документации. Каталог доступных книг постоянно растет и пополняется новыми изданиями, на сегодня это более 10 млн. томов.

В Wattpad каждый пользователь сможет найти что-то интересное для себя, тут собраны лучшие произведения научной фантастики, фэнтези, детективов, любовных романов, триллеров и многое-многое другое. Удобно, что Wattpad позволяет пользоваться библиотекой и в оффлайн-режиме, просто загрузите нужные книги на свое устройство и читайте когда угодно и где угодно. Можно настраивать размер шрифта, цвет текста и фона, голосовать за понравившиеся произведения и вести поиск по тексту.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Wattpad:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 747
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧтение книг
ТОП-сегодня раздела "Чтение книг"
 

TotalReader 5.1.61 для iPhone

TotalReader - приложение для чтения электронных книг, документов, комиксов и исходников. Все форматы проработаны и на 100% поддерживаются приложением, включая стили,

KyBook 2.1.6 для iPhone, iPad

KyBook - отличная универсальная программа для чтения электронных книг в самых разнообразных форматах

Instapaper 7.7 для iPhone, iPad

Instapaper - бесплатное и удобное в работе приложение для iPhone и iPad, благодаря которому понравившиеся статьи будут доступны в любое время и в любом месте.

PocketBook reader 2.16.15 для iPhone, iPad

PocketBook reader - удобное приложение, которое превратит Ваше мобильное устройство в добротную электронную книгу

Wattpad 8.0.0 для iPhone, iPad

Wattpad - огромная библиотека бесплатных книг на различых языках, включающая в себя всевозможные жанры и направления от художественной литературы до сугубо

Marvin Free 2.9.1 для iPhone, iPad

Одна из лучших программ для чтения электронных книг в формате EPUB на iPhone, iPad и iPod touch. Присутствует возможность настраивать жесты для навигации, выбирать

скачать Adguard

Отзывы о программе Wattpad

Admin

Отзывов о программе Wattpad 8.0.1 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 