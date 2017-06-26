Map Inspector - полезное приложение с помощью которого можно узнать много полезной информации о рельефе, тактике и интересных позициях на картах в игре World of Tanks. Выбери карту и найди лучшие позиции для твоего танка, чтобы наносить урон или светить.

Присутствует возможность выбирать любую технику, доступную в игре и указывать установленное оборудование. Также пользователь может выбрать любую из более чем 40 карт (в режиме Штурм и Стандартный бой), включать отображение текстур, просматривать подробную информацию о карте, менять расположение камеры и многое другое.

Основные возможности: