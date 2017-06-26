Программы для Android » Игры » Утилиты » Map Inspector 0.6 для Android
Map Inspector для Android

Map Inspector 0.6 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Map Inspector 0.6 для AndroidОписание   Скачать Map Inspector 0.6 для AndroidСКАЧАТЬ (8,6 Мб) Скриншоты Map Inspector 0.6 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Map Inspector 0.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Map Inspector 0.6 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Map Inspector - полезное приложение с помощью которого можно узнать много полезной информации о рельефе, тактике и интересных позициях на картах в игре World of Tanks. Выбери карту и найди лучшие позиции для твоего танка, чтобы наносить урон или светить.

Присутствует возможность выбирать любую технику, доступную в игре и указывать установленное оборудование. Также пользователь может выбрать любую из более чем 40 карт (в режиме Штурм и Стандартный бой), включать отображение текстур, просматривать подробную информацию о карте, менять расположение камеры и многое другое.

Основные возможности:

  • Более 40 игровых карт.
  • 3D модель каждой карты
  • Построение зон засвета в реальном времени.
  • Вид с текстурами из игры.
  • Технический вид с отображением всех важных деталей.
  • Расположение каждого дерева, куста и разрушаемых объектов.
Скриншоты Map Inspector:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты
ТОП-сегодня раздела "Утилиты"
 

Discord 3.8.1 для Android

Discord - удобное приложение для голосового общения и обмена мгновенными текстовыми сообщениями, которое в первую очередь пригодится любителям многопользовательских

Warface Info 1.0 для Android

Warface Info - бесплатная утилита для мобильных устройств под управлением ОС Android, с помощью которой Вы всегда будете в курсе самых последних новостей и видео из

Tanks Analytics 1.2.14 для Android

Tanks Analytics - отличное приложение для игроков World of Tanks, с помощью которого они смогут на своем Android-устройстве следить за своей игровой статистикой.

Google Play Игры 3.9.08 для Android

Google Play Игры – находите с приложением новые игры, соревнуйтесь с друзьями и демонстрируйте свои достижения другим игрокам. Игры и прогресс будут доступны где

Half Life 3 Countdown 1.0.0 для Android

Half Life 3 Countdown - приложение для фанатов Half Life, которое отображает отсчет времени, оставшегося до официального релиза третьей части игры

WoT Blitz Analytics 1.0.9 для Android

WoT Blitz Analytics - незаменимое приложение любого статиста, с помощью которого можно легко отслеживать изменение статистики игроков проекта World of Tanks Blitz.

скачать Adguard

Отзывы о программе Map Inspector

Admin

Отзывов о программе Map Inspector 0.6 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 