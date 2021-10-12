PGT Free для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.18.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Утилиты
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:4,82 Мб
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PGT Free - полезная программа для геймеров, которая может изменять настройки графики, оптимизировать частоту кадров и повышать производительность в играх с помощью уникальных функций Potato graphics, Simple shaders и т.д. Присутствует возможность настраивать базовые, расширенные и экспериментальные настройки графики.

Ключевые особенности PGT Free:

  • Поддерживает все основные ОС Android (от 4.3 до 11+).
  • Возможность изменять разрешение.
  • Применение графики HDR и UHD в устройствах низкого уровня.
  • Возможность разблокировать все уровни FPS (до 90 FPS).
  • Настройка теней.
  • Включение сглаживания.
  • Возможность установить качество звука Ultra Audio.
  • Очистка фоновых приложений, чтобы ускорить ОЗУ.
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