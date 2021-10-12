PGT Free - полезная программа для геймеров, которая может изменять настройки графики, оптимизировать частоту кадров и повышать производительность в играх с помощью уникальных функций Potato graphics, Simple shaders и т.д. Присутствует возможность настраивать базовые, расширенные и экспериментальные настройки графики.

Ключевые особенности PGT Free: