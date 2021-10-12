PGT Free для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.18.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Trilokia Inc.
|Категория:
|Утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|4,82 Мб
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PGT Free - полезная программа для геймеров, которая может изменять настройки графики, оптимизировать частоту кадров и повышать производительность в играх с помощью уникальных функций Potato graphics, Simple shaders и т.д. Присутствует возможность настраивать базовые, расширенные и экспериментальные настройки графики.
Ключевые особенности PGT Free:
- Поддерживает все основные ОС Android (от 4.3 до 11+).
- Возможность изменять разрешение.
- Применение графики HDR и UHD в устройствах низкого уровня.
- Возможность разблокировать все уровни FPS (до 90 FPS).
- Настройка теней.
- Включение сглаживания.
- Возможность установить качество звука Ultra Audio.
- Очистка фоновых приложений, чтобы ускорить ОЗУ.
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