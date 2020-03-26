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Google Play Игры для Android

Google Play Игры 2020.03.16840 для Android

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Описание Google Play Игры 2020.03.16840 для AndroidОписание   Скачать Google Play Игры 2020.03.16840 для AndroidСКАЧАТЬ (19,24 Мб) Скриншоты Google Play Игры 2020.03.16840 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Google Play Игры 2020.03.16840 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Play Игры 2020.03.16840 для AndroidОтзывы (1)  
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4.07 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 4.07 из 5
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Google Play Игры - приложение для Android-устройств, которое позволяет пользователю находить интересные игры, приглашать друзей и играть в режиме онлайн, получая достижения, устанавливая рекорды, записывать процесс прохождения игр и делиться видео на YouTube.

Программа дает возможность узнать во что играют Ваши друзья и знакомые, играть одновременно с несколькими пользователями, сравнивать свои результаты с результатами других игроков.

Google Play Игры
Google Play Игры
Google Play Игры
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 10 390
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты
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Отзывы о программе Google Play Игры

Салауат про Google Play Игры 2.3.10 для Android [07-06-2015]

я обновлял етот прогу в самсунг гт-с7262 зайду тут выйдет обновляйте етот прогу а я уже обновлял как нибудь можете обяснить в чем проблема
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