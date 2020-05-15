Карты, моды, скины для Minecraft PE - дополнения для игры Minecraft PE, благодаря которым можно строить различные постройки на карте Minecraft, скачивать модификации, пакеты текстур и скинов и многое другое.

Приложение предоставляет возможность улучшить Minecraft PE карту, получить новые навыки в строительстве, а также разворачивать масштабные действия в процессе игры. Можно устроить настоящий квест с прохождением многих препятствий. Разработаны отдельные моды для девушек и мальчиков. Меняйте оружие, возводите постройки, общаясь с друзьями по сети.

Стройте обычные здания или шикарные особняки и устраивайте состязания с друзьями в сети, используя всевозможные дополнения.

Особенности приложения Карты, моды, скины для Minecraft PE: