Программы для Android » Игры » Утилиты » Карты, моды, скины для Minecraft PE для Android
Карты, моды, скины для Minecraft PE для Android

Карты, моды, скины для Minecraft PE 2.5.8 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Карты, моды, скины для Minecraft PE 2.5.8 для AndroidОписание   Скачать Карты, моды, скины для Minecraft PE 2.5.8 для AndroidСКАЧАТЬ (6,39 Мб) Скриншоты Карты, моды, скины для Minecraft PE 2.5.8 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Карты, моды, скины для Minecraft PE 2.5.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Карты, моды, скины для Minecraft PE 2.5.8 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Карты, моды, скины для Minecraft PE - дополнения для игры Minecraft PE, благодаря которым можно строить различные постройки на карте Minecraft, скачивать модификации, пакеты текстур и скинов и многое другое.

Приложение предоставляет возможность улучшить Minecraft PE карту, получить новые навыки в строительстве, а также разворачивать масштабные действия в процессе игры. Можно устроить настоящий квест с прохождением многих препятствий. Разработаны отдельные моды для девушек и мальчиков. Меняйте оружие, возводите постройки, общаясь с друзьями по сети.

Стройте обычные здания или шикарные особняки и устраивайте состязания с друзьями в сети, используя всевозможные дополнения.

Особенности приложения Карты, моды, скины для Minecraft PE:

  • Дополнительные карты, моды и скины для Minecraft.
  • Доступно 950 различных строений.
  • Карты будет открываться оффлайн, стоит только включить доступ в меню приложения.
  • После каждого строительства создается резервная копия карты.
  • Отменяйте действия и восстанавливайте свою карту в Майнкрафт после каждой постройки.
Карты, моды, скины для Minecraft PE
Карты, моды, скины для Minecraft PE
Карты, моды, скины для Minecraft PE
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты
ТОП-сегодня раздела "Утилиты"
 

Google Play Игры 2020.03.16841 для Android

Google Play Игры – находите с приложением новые игры, соревнуйтесь с друзьями и демонстрируйте свои достижения другим игрокам. Игры и прогресс будут доступны где

Map Inspector 0.6 для Android

Бесплатное Android-приложение, которое будет полезно пользователям, играющим в популярную онлайн-игру World of Tanks. Позволяет узнать о рельефе, тактике и

Coin 1.2 для Android

Coin - утилита для подбрасывания виртуальной монеты для совершения выбора. Вы можете выбирать тип монеты: американские доллар и цент, британские фунт и пенни, евро,

Crysis 2 Stats 0.1 для Android

Crysis 2 Stats - приложение для Android, с помощью которого пользователь может просматривать статистику любого игрока в популярном экшене Crysis 2

Dice 3.9.5 для Android

Dice – виртуальные кубики или монеты позволят обойтись без реальных аксессуаров для настольных игр. Присутствуют как стандартные 6-сторонние кубики, так и кубики с

World of Tanks Assistant 3.2.1 для Android

World of Tanks Assistant – любители танковых боев получили возможность мгновенно получать информацию об игре и игроках. Смотрите обширную статистику свою, своих

скачать Adguard

Отзывы о программе Карты, моды, скины для Minecraft PE

Admin

Отзывов о программе Карты, моды, скины для Minecraft PE 2.5.8 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 