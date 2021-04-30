Discord для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:71.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:ICQ, чаты, пейджеры - Утилиты
Загрузок (сегодня/всего):4 / 10 921 | Статистика
Размер:86 Мб
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Discord - мобильное Android-приложение, которое представляет собой бесплатный и надежный голосовой и текстовый чат, разработанный специально для геймеров.

Программа идеально подходит для общения с сокомандниками, отображает играющих онлайн, позволяет обмениваться текстовыми сообщениями, а также использует минимальный объём системных ресурсов, абсолютно не влияя на показатель FPS.

Основные возможности Discord:

  • Голосовой чат.
  • Обмен мгновенными текстовыми сообщениями.
  • Наличие Push-уведомлений.
  • Быстрое добавление друзей в свой голосовой сервер.
  • Прямые личные сообщения.
  • Поддержка нескольких серверов (управление всеми вашими игровыми чат-группами в одном клиенте).
  • Управление каналами.
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