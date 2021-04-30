Discord для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|71.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Discord Inc.
|Категории:
|ICQ, чаты, пейджеры - Утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 10 921 | Статистика
|Размер:
|86 Мб
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Discord - мобильное Android-приложение, которое представляет собой бесплатный и надежный голосовой и текстовый чат, разработанный специально для геймеров.
Программа идеально подходит для общения с сокомандниками, отображает играющих онлайн, позволяет обмениваться текстовыми сообщениями, а также использует минимальный объём системных ресурсов, абсолютно не влияя на показатель FPS.
Основные возможности Discord:
- Голосовой чат.
- Обмен мгновенными текстовыми сообщениями.
- Наличие Push-уведомлений.
- Быстрое добавление друзей в свой голосовой сервер.
- Прямые личные сообщения.
- Поддержка нескольких серверов (управление всеми вашими игровыми чат-группами в одном клиенте).
- Управление каналами.
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Admin
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