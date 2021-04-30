Discord - мобильное Android-приложение, которое представляет собой бесплатный и надежный голосовой и текстовый чат, разработанный специально для геймеров.

Программа идеально подходит для общения с сокомандниками, отображает играющих онлайн, позволяет обмениваться текстовыми сообщениями, а также использует минимальный объём системных ресурсов, абсолютно не влияя на показатель FPS.

Основные возможности Discord: