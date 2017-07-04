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Retrica для iOS

Retrica 4.2.0 для iPhone, iPad

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Описание Retrica 4.2.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Retrica 4.2.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (113,28 Мб) Скриншоты Retrica 4.2.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Retrica 4.2.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Retrica 4.2.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Retrica — комплексное приложение для селфи, позволяющее делать снимки и делиться ими, используя более 120 великолепных фильтров в режиме реального времени. Присутствуют все необходимые инструменты для создания красочных фото, коллажей, видео и даже файлов GIF-анимации.

Основные возможности программы:

  • Создание красивых фото, коллажей, видео и GIF-анимаций.
  • Более 120 разнообразных фильтров.
  • Украшение своих фотографий и селфи уникальными штампами, наклейками, дудлами, кадрированием и текстом.
  • Создание собственных макетов.
  • Мгновенная отправка файлов в любимые социальные сети, например Facebook, Instagram и VK.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Retrica:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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