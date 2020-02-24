Фото на документы Профи - приложение, которое позволяет быстро готовить снимки на паспорта и другие документы прямо в вашем iPhone.
Ключевые особенности программы:
Понятный русскоязычный интерфейс. Процесс работы с приложением максимально прост и логичен. Нужно выполнить несколько элементарных шагов один за другим, и вы получите качественные фотографии на документы.
100+ пресетов. Вы сможете выбрать один из 40+ форматов фотографий для Российских документов и 60+ для всех остальных стран. Найдите нужный в списке вручную или с помощью встроенного поиска.
Разметка для фотосъёмки. Больше не нужно искать фотосалон, вы можете сделать подходящий снимок прямо с телефона. В приложении есть специальная сетка, которая позволит получить качественную фотографию, отвечающую всем требованиям.
Редактирование фото. Повысьте качество снимка, настроив яркость, контраст, насыщенность изображения и скорректировав баланс белого.
Сохранение в любом формате. Вы можете указать произвольный размер бумаги, любое количество снимков и сохраните готовую работу на телефон. Фото можно отправить на печать, послать по электронной почте или выложить в соцсети.
В программе доступны все распространённые форматы снимков на документы:
Стандартный 3х4: левый угол, правый угол, цветное, черно-белое;
Фото на визы: Англии, Бельгии, Болгарии, Греции, Индии, Испании, Италии, Канады, Китая, Латвии, США, Финляндии, Франции, Чехии, Эстонии, Японии, Шенген и др.
Фото на удостоверения: ветерана войны, военный билет офицера, военный билет солдата, пропуск 6х9, российское и международное водительское удостоверение, студенческий билет;
Паспорта: РФ, Беларусь, Казахстан, Украина, загранпаспорт нового и старого образцов;
Прочие форматы: вид на жительство, личное дело, анкеты на загранпаспорт, лотерея Green Card, медицинская книжка, разрешение на работу и др!