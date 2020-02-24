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Фото на документы Профи для iOS

Фото на документы Профи 1.1 для iPhone, iPad и iPod

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Описание Фото на документы Профи 1.1 для iPhone, iPad и iPodОписание   Скачать Фото на документы Профи 1.1 для iPhone, iPad и iPodСКАЧАТЬ (50,3 Мб) Скриншоты Фото на документы Профи 1.1 для iPhone, iPad и iPodСкриншоты (5)   Статистика Фото на документы Профи 1.1 для iPhone, iPad и iPodСтатистика   Отзывы о Фото на документы Профи 1.1 для iPhone, iPad и iPodОтзывы (0)  
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Фото на документы Профи - приложение, которое позволяет быстро готовить снимки на паспорта и другие документы прямо в вашем iPhone.

Ключевые особенности программы:

  • Понятный русскоязычный интерфейс. Процесс работы с приложением максимально прост и логичен. Нужно выполнить несколько элементарных шагов один за другим, и вы получите качественные фотографии на документы.
  • 100+ пресетов. Вы сможете выбрать один из 40+ форматов фотографий для Российских документов и 60+ для всех остальных стран. Найдите нужный в списке вручную или с помощью встроенного поиска.
  • Разметка для фотосъёмки. Больше не нужно искать фотосалон, вы можете сделать подходящий снимок прямо с телефона. В приложении есть специальная сетка, которая позволит получить качественную фотографию, отвечающую всем требованиям.
  • Редактирование фото. Повысьте качество снимка, настроив яркость, контраст, насыщенность изображения и скорректировав баланс белого.
  • Сохранение в любом формате. Вы можете указать произвольный размер бумаги, любое количество снимков и сохраните готовую работу на телефон. Фото можно отправить на печать, послать по электронной почте или выложить в соцсети.

В программе доступны все распространённые форматы снимков на документы:

  • Стандартный 3х4: левый угол, правый угол, цветное, черно-белое;
  • Фото на визы: Англии, Бельгии, Болгарии, Греции, Индии, Испании, Италии, Канады, Китая, Латвии, США, Финляндии, Франции, Чехии, Эстонии, Японии, Шенген и др.
  • Фото на удостоверения: ветерана войны, военный билет офицера, военный билет солдата, пропуск 6х9, российское и международное водительское удостоверение,  студенческий билет;
  • Паспорта: РФ, Беларусь, Казахстан, Украина, загранпаспорт нового и старого образцов;
  • Прочие форматы: вид на жительство, личное дело, анкеты на загранпаспорт, лотерея Green Card, медицинская книжка, разрешение на работу и др!
Фото на документы Профи
Фото на документы Профи
Фото на документы Профи
Фото на документы Профи
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x, iOS 11.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы
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Отзывы о программе Фото на документы Профи

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