Retrica для Android

Описание
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Оценка: 3.92/5 голосов - 12
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.4.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Фото - Блоги, социальные сети
Загрузок (сегодня/всего):0 / 10 075 | Статистика
Размер:46,06 Мб
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Retrica скриншот № 2
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Retrica скриншот № 4

Retrica - полезное приложение для Android, предлагающее набор необходимых инструментов телефонному фотографу, которое вполне может успешно конкурировать с широкоизвестным Instagram. Присутствуют пакеты различных фильтров, возможность накладывать рамки, имеются шаблоны, настраиваемый таймер съемки, разнообразные варианты подписи для фотографии и пр. Полученным результатом можно легко поделиться с друзьями.

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