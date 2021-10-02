Retrica для Android
|Оценка:
|3.92/5 голосов - 12
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.4.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|retrica.co
|Категории:
|Фото - Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 10 075 | Статистика
|Размер:
|46,06 Мб
|СКАЧАТЬ
Retrica - полезное приложение для Android, предлагающее набор необходимых инструментов телефонному фотографу, которое вполне может успешно конкурировать с широкоизвестным Instagram. Присутствуют пакеты различных фильтров, возможность накладывать рамки, имеются шаблоны, настраиваемый таймер съемки, разнообразные варианты подписи для фотографии и пр. Полученным результатом можно легко поделиться с друзьями.
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