|
Медосмотры 302н 1.1
|
|
|
|Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
|
- Рейтинг программы - 0.00 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Медосмотры 302н - программа, которая предназначена для ведения предварительных и периодических медосмотров по Приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н.
В программе предусмотрены следующие функции:
- удобный интерфейс;
- два вида журналов: в виде списков сотрудников по организациям и журнала по лицам проходящим медицинский осмотр в течение определенного времени;
- автоматизация формирования направления на медицинский осмотр по приказу 302н;
- наличие опции автоматической нумерации паспортов здоровья
- формирование списка специалистов, обследований, дополнительных противопоказаний в зависимости от выбранных факторов и видов работ;
- возможность пакетной обработки лиц, направлений и пр.;
- возможность создания направления или направлений по уже существующему, возможность создание копий списков;
- возможность формирования счетов (предварительных и окончательных), как индивидуальных по каждому работнику, так и посписочных для организации
- печать паспортов здоровья, маршрутных листов, бланков направлений на обследования;
- удобная опция печати паспортов в два этапа;
- автоматическое создание заключительного акта и таблиц обследований к нему;
- отчеты по количеству проведенных осмотров по организациям, проведенным обследованиям за произвольный период времени;
- распределение сотрудников по уровням доступа в программе от оператора до председателя ВК;
- самодостаточность: отсутствие необходимости использования совместно с другими офисными приложениями (MS Word, Excel и пр.);
- наличие сетевой многопользовательской версии, позволяющей нескольким компьютерам работать с одной базой данных;
- наличие справочников - факторов и видов работ по приказу 302н, МКБ10
- возможность ежедневного контроля за проводимыми медосмотрами, что особенно удобно при использовании сетевой версии;
|Скриншоты Медосмотры 302н:
|
|
ТОП-сегодня раздела "Медицина"
Справочник лекарственных средств 2015.0.0.1
Справочник лекарственных средств содержит информацию по более, чем девяти тысячам лекарственных средств включая синонимы названий. С помощью этой программы Вы без
Мозгоправ 2.5
Программа производит светозвуковую стимуляцию мозга с определенной частотой. Используя аудио и видеовозодействие, пытается вызвать резонансный отклик
Махаон DICOM Dump 1.3
Махаон DICOM Dump - утилита анализа и редактирования DICOM файлов. Поддерживаются все стандартные тэги (по стандарту DICOM 2004 года), соответствие их VR (Value
Справочник МКБ-10 3.1
Справочник МКБ-10 - портативный (не требующий установки) справочник с описанием всех известных заболеваний, основанный на их международной классификации
Настрои Сытина 2.0
Самый подробный сборник настроев Г.Н.Сытина, содержит свыше 230 мужских и женских настроев объемом более 2250 стандартных машинописных страниц! Настрои предназначены
25 кадр 1.2
25 кадр - Простая программа реализующая эффект 25-го кадра во время обычной работы за компьютером
|
|
|