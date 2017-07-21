Медосмотры 302н для Windows

Медосмотры 302н 1.1

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Описание Медосмотры 302н 1.1Описание   Скачать Медосмотры 302н 1.1СКАЧАТЬ (27,23 Мб) Скриншоты Медосмотры 302н 1.1Скриншоты (1)   Статистика Медосмотры 302н 1.1Статистика   Отзывы о Медосмотры 302н 1.1Отзывы (0)  
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Медосмотры 302н - программа, которая предназначена для ведения предварительных и периодических медосмотров по Приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н.

В программе предусмотрены следующие функции:

  • удобный интерфейс;
  • два вида журналов: в виде списков сотрудников по организациям и журнала по лицам проходящим медицинский осмотр в течение определенного времени;
  • автоматизация формирования направления на медицинский осмотр по приказу 302н;
  • наличие опции автоматической нумерации паспортов здоровья
  • формирование списка специалистов, обследований, дополнительных противопоказаний в зависимости от выбранных факторов и видов работ;
  • возможность пакетной обработки лиц, направлений и пр.;
  • возможность создания направления или направлений по уже существующему, возможность создание копий списков;
  • возможность формирования счетов (предварительных и окончательных), как индивидуальных по каждому работнику, так и посписочных для организации
  • печать паспортов здоровья, маршрутных листов, бланков направлений на обследования;
  • удобная опция печати паспортов в два этапа;
  • автоматическое создание заключительного акта и таблиц обследований к нему;
  • отчеты по количеству проведенных осмотров по организациям, проведенным обследованиям за произвольный период времени;
  • распределение сотрудников по уровням доступа в программе от оператора до председателя ВК;
  • самодостаточность: отсутствие необходимости использования совместно с другими офисными приложениями (MS Word, Excel и пр.);
  • наличие сетевой многопользовательской версии, позволяющей нескольким компьютерам работать с одной базой данных;
  • наличие справочников - факторов и видов работ по приказу 302н, МКБ10
  • возможность ежедневного контроля за проводимыми медосмотрами, что особенно удобно при использовании сетевой версии;
Скриншоты Медосмотры 302н:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМедицина
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