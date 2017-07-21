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5 Медицинское свидетельство о смерти - программа, которая предназначена для заполнения и печати медицинских свидетельств о смерти, ведения журнала умерших, автоматического создания посмертных эпикризов, создания отчетов по смертности на основании внесенных данных, печати бланков свидетельств о смерти. В программе предусмотрены следующие функции: удобный интерфейс

журнал умерших пациентов с возможностью выборки по датам выдачи свидетельств и датам смерти

печать карт медицинских свидетельств о смерти формы №106/у-08 и посмертных эпикризов

наличие опции автоматической нумерации из заданного диапазона бланков свидетельств о смерти

возможность ежедневного контроля за смертностью, что особенно удобно при использовании сетевой версии

создание отчетов по нозологическим формам и по возрастным группам за произвольный период времени, что позволяет проводить полноценный мониторинг смертности

проведение анализа смертности по группам по умершим от онкопатологии, болезней системы кровообращения, болезней органов дыхания, пищеварения, внешних причин

возможность выгрузки данных журнала в формате Excel

наличие экспорта/импорта базы данных

возможность печати пустых бланков медицинских свидетельств о смерти (№106/у-08) с последовательной их нумерацией из заданного диапазона

распределение сотрудников по уровню доступа в программе от оператора до главного врача;

самодостаточность отсутствие необходимости использования совместно с другими офисными приложениями (MS Word, Excel и пр.);

наличие сетевой версии, позволяющей нескольким компьютерам работать с одной базой данных;