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Медицинское свидетельство о смерти для Windows

Медицинское свидетельство о смерти 1.1

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Описание Медицинское свидетельство о смерти 1.1Описание   Скачать Медицинское свидетельство о смерти 1.1СКАЧАТЬ (28,73 Мб) Скриншоты Медицинское свидетельство о смерти 1.1Скриншоты (1)   Статистика Медицинское свидетельство о смерти 1.1Статистика   Отзывы о Медицинское свидетельство о смерти 1.1Отзывы (0)  
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Медицинское свидетельство о смерти - программа, которая предназначена для заполнения и печати медицинских свидетельств о смерти, ведения журнала умерших, автоматического создания посмертных эпикризов, создания отчетов по смертности на основании внесенных данных, печати бланков свидетельств о смерти.

В программе предусмотрены следующие функции:

  • удобный интерфейс
  • журнал умерших пациентов с возможностью выборки по датам выдачи свидетельств и датам смерти
  • печать карт медицинских свидетельств о смерти формы №106/у-08 и посмертных эпикризов
  • наличие опции автоматической нумерации из заданного диапазона бланков свидетельств о смерти
  • возможность ежедневного контроля за смертностью, что особенно удобно при использовании сетевой версии
  • создание отчетов по нозологическим формам и по возрастным группам  за произвольный период времени, что позволяет проводить полноценный мониторинг смертности
  • проведение анализа смертности по группам по умершим от онкопатологии, болезней системы кровообращения, болезней органов дыхания, пищеварения, внешних причин
  • возможность выгрузки данных журнала в формате Excel
  • наличие экспорта/импорта базы данных
  • возможность печати пустых бланков медицинских свидетельств о смерти (№106/у-08) с последовательной их нумерацией из заданного диапазона
  • распределение сотрудников по уровню доступа в программе от оператора до главного врача;
  • самодостаточность отсутствие необходимости использования совместно с другими офисными приложениями (MS Word, Excel и пр.);
  • наличие сетевой версии, позволяющей нескольким компьютерам работать с одной базой данных;
Скриншоты Медицинское свидетельство о смерти:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМедицина
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