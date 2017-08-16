Hearthstone - великолепная карточная игра от Blizzard, в которой можно поколдовать, побуянить и повеселиться вместе с друзьями. Соберите колоду и бросьте вызов соперникам! Вам предстоит выбрать героя и привести его к победе в быстрой и необычной карточной игре.

Ваше оружие — хитроумная стратегия. В считаные минуты вы освоитесь с мощными картами и будете разить врага заклинаниями, призывать под свои знамена разных существ, чтобы взять верх на поле боя; здесь все может измениться в любую минуту!

Ключевые особенности:

Игра начинается с увлекательных вводных заданий, которые помогут игроку быстро освоиться.

Возможность выиграть или изготовить множество дополнительных карт самостоятельно.

Тренировки в поединках против величайших героев Азерота: Тралла, Утера, Гул’дана и многих других.

Коллекция карт закрепляется за персональной учетной записью Battle.net, так что присутствует возможность в любой момент переключиться с компьютера на планшет и наоборот.

Возможность сразиться на Арене с другими игроками.

Примечание! Требуется подключение к Интернету и устройство iPhone 5, iPod touch 6-го поколения, iPad 4, iPad Air, iPad mini 2 или более новое.