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Township для iOS

Township 5.0.3 для iPhone, iPad

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Описание Township 5.0.3 для iPhone, iPadОписание   Скачать Township 5.0.3 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (170 Мб) Скриншоты Township 5.0.3 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Township 5.0.3 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Township 5.0.3 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Township – создайте город вашей мечты! Собирайте урожай, перерабатывайте его на фабриках и продавайте готовую продукцию, чтобы развивать ваш город. Наладьте торговлю с далекими островами. Открывайте рестораны, кинотеатры, кафе и другие здания, чтобы сделать жизнь в вашем городе яркой и разнообразной. Исследуйте шахту в поисках ресурсов и древних артефактов. Станьте владельцем настоящего зоопарка и соберите в нем животных со всех уголков мира.

Вы готовы построить свою мечту? Вперед!

Особенности игры:

  • Стройте разнообразные здания и украшайте ваш город
  • Выращивайте продукты и перерабатывайте их на фабриках
  • Выполняйте заказы забавных жителей вашего городка
  • Собирайте коллекции древних артефактов, исследуя шахту в своем городе
  • Плавайте к далеким островам, чтобы получить экзотические продукты
  • Постройте зоопарк и займитесь разведением животных
  • Украсьте город настоящими памятниками архитектуры: Статуей Свободы, Биг-Беном и многими другими!
  • Играйте вместе с друзьями из Facebook и Game Center или найдите друзей внутри сообщества игры!

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Township:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыСимуляторы
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