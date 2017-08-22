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5 Township – создайте город вашей мечты! Собирайте урожай, перерабатывайте его на фабриках и продавайте готовую продукцию, чтобы развивать ваш город. Наладьте торговлю с далекими островами. Открывайте рестораны, кинотеатры, кафе и другие здания, чтобы сделать жизнь в вашем городе яркой и разнообразной. Исследуйте шахту в поисках ресурсов и древних артефактов. Станьте владельцем настоящего зоопарка и соберите в нем животных со всех уголков мира. Вы готовы построить свою мечту? Вперед! Особенности игры: Стройте разнообразные здания и украшайте ваш город

Выращивайте продукты и перерабатывайте их на фабриках

Выполняйте заказы забавных жителей вашего городка

Собирайте коллекции древних артефактов, исследуя шахту в своем городе

Плавайте к далеким островам, чтобы получить экзотические продукты

Постройте зоопарк и займитесь разведением животных

Украсьте город настоящими памятниками архитектуры: Статуей Свободы, Биг-Беном и многими другими!

Играйте вместе с друзьями из Facebook и Game Center или найдите друзей внутри сообщества игры! Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Городок - Township для Android