Отзывы о программе Township

Юлия

Почему бы не организовать обмен стройматериалами между соседями?У меня молотков полный амбар,не могу дождаться краски,а кто-то по уши в краске и ждет молотков.Продавать их жалко,но я бы обменяла.А тратить реальные деньги на игрушку считаю расточительством.

Также есть претензии к награде за отправку самолетов.Всегда отправляю только полностью загруженные,в последний раз,отправляя особо сложный заказ,думаю,сейчас они поимеют совесть и точно подарят краску,и что бы вы думали?- 4 бакса и ....кирпичи!Неужели поезда привозят недостаточно кирпичей?Было бы хорошо,если в награду давали материалы для увеличения амбара и расширения территории.

После подорожания перестала открывать сундуки-типа-подарки у друзей,3 бакса за опостылевший кирпич,который в нем обычно лежит - цена явно завышенная.

При всем этом людей волнует внешность Эрни.Люди,Эрни - робот.Перестаньте спускать на него продукты,помогайте реальным людям.

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