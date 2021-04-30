Township для Android
|Оценка:
|4.25/5 голосов - 12
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Playrix Games
|Категория:
|Симуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 6 645 | Статистика
|Размер:
|146,38 Мб
|СКАЧАТЬ
Township – игра представляет собой сочетание градостроительства и фермерского хозяйства. Вам необходимо не только отстраивать свой городок, но и выращивать урожай, кормить животных, продавать и перерабатывать продукцию.
Особенности Township:
- Разнообразные здания украсят ваш город.
- Продукты можно перерабатывать на фабриках.
- Выполняйте заказы жителей города.
- Спуститесь в шахту, что бы найти древние артефакты.
- Стройте зоопарки и разводите экзотических животных.
- Исследуйте острова что бы найти эксклюзивные продукты.
- Присоединяйтесь к игровому сообществу или приглашайте друзей из Facebook и Google+.
ПИРАТСКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
- Выполняйте задания пирата в городе и событиях и получайте награды!
- Больше наград с Золотым билетом!
ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
- Постройте ярмарочный павильон!
- Зарабатывайте купоны для ремонта, решая головоломки.
СОБЫТИЯ И СОРЕВНОВАНИЯ
- “Фестиваль жвачки” и “Дорога на ярмарку”: играйте и получайте награды пирата!
- Разгоняйтесь до максимума в “Крутых виражах”!
- Ищите древности в палеонтологическом сезоне регаты.
А ТАКЖЕ
- Акции на умножение ресурсов.
- 2 расширения.
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Отзывы о программе Township
Солнечный (Лена) про Городок - Township 5.4.1 для Android [14-03-2018]
Что происходит? В игру не могу зайти, не загружается.
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андрей про Городок - Township 3.3.2 для Android [08-12-2015]
уже 5 день не получаю инструменты для шахты,дальше руками копать?
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Юлия про Городок - Township 3.0.0 для Android [09-08-2015]
Почему бы не организовать обмен стройматериалами между соседями?У меня молотков полный амбар,не могу дождаться краски,а кто-то по уши в краске и ждет молотков.Продавать их жалко,но я бы обменяла.А тратить реальные деньги на игрушку считаю расточительством.
Также есть претензии к награде за отправку самолетов.Всегда отправляю только полностью загруженные,в последний раз,отправляя особо сложный заказ,думаю,сейчас они поимеют совесть и точно подарят краску,и что бы вы думали?- 4 бакса и ....кирпичи!Неужели поезда привозят недостаточно кирпичей?Было бы хорошо,если в награду давали материалы для увеличения амбара и расширения территории.
После подорожания перестала открывать сундуки-типа-подарки у друзей,3 бакса за опостылевший кирпич,который в нем обычно лежит - цена явно завышенная.
При всем этом людей волнует внешность Эрни.Люди,Эрни - робот.Перестаньте спускать на него продукты,помогайте реальным людям.
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Юлия) про Городок - Township 3.0.0 для Android [07-08-2015]
Спасибо) а можно ещё кэш? Пожалуйста...а то он у меня сам отказывается качатся)
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Юлия) про Городок - Township 2.9.6 для Android [07-08-2015]
Люблю вас! Вы класные)))) ещё просьбочка : обновите пожалуйста! Телефон уже просит версию 3.0.1 Зараннее спасибо)))
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