HiCalc Free 3.0 для iPhone, iPad, iPod
HiCalc Free - калькулятор, который может: считать выражения, логарифмы, переводить из различных систем счисления, поддерживает работу с комплексными числами, хранит
yHomework 2.56 для iPhone, iPad
Бесплатная и полезная программа для решения математических задач, которая поможет вам справиться с любой задачей или уравнением, решит и пошагово объяснит решение
Calculator X Free 6.2.3 для iPad
Calculator X Free - многофункциональный калькулятор, который станет незаменимым помощником в работе, учебе и повседневной жизни