PhotoMath 1.1.4 для Android
PhotoMath - математическое приложение, с помощью которого можно решать примеры и уравнения путем простого фотографирования задания
Таблица Брадиса 1.0 для Android
Таблица Брадиса - незаменимая вещь для школы, которая позволит легче решать тригонометрические задачи и примеры
Symbolab 6.8.0 для Android
Удобное мобильное приложение для Android, которое предлагает пользователю пошаговое решение математических задач с обучением и сохранением процесса их решения.
Пифагория 1.24 для Android
Коллекция геометрических задач различной тематики, которые можно решить без сложных построений и вычислений. Все фигуры изображены на клетчатом поле, как в тетрадке.
Integral calculator 16.9 для Android
Integral calculator - удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, который представляет собой простой в использовании калькулятор для решения интегральных
Euclidea 4.0.8 для Android
Приложение предлагает создавать различные геометрические построения циркулем и линейкой в игровой форме. Не надо беспокоиться про аккуратность чертежа, Euclidea