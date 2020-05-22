Mathway для Android

Mathway 3.3.20 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Mathway 3.3.20 для AndroidОписание   Скачать Mathway 3.3.20 для AndroidСКАЧАТЬ (38,96 Мб) Скриншоты Mathway 3.3.20 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Mathway 3.3.20 для AndroidСтатистика   Отзывы о Mathway 3.3.20 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Mathway — мировой лидер среди программ для решения задач, в арсенале которого миллиарды решенных задач и которому доверяют миллионы пользователей.

От элементарной алгебры до комплексных расчетов, приложение мгновенно решает самые сложные математические задачи — просто введите условия задачи (или наведите камеру и сделайте фото!) и вы немедленно получите бесплатный ответ.

Mathway — как карманный частный репетитор, который без промедления предоставляет помощь в решении домашних заданий в любом месте и в любое время без необходимости подключения к сети.

Программа охватывает:

  • Начальную математику
  • Начальную алгебру
  • Алгебру
  • Тригонометрию
  • Начало анализа
  • Математический анализ
  • Статистику
  • Конечную математику
  • Линейную алгебру
  • Химию
  • Построение графиков
Что нового в Mathway 3.3.20 для Android?
  • Исправлены ошибки
Mathway
Mathway
Mathway
Mathway
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 239
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМатематика - Инженерные - Научные
ТОП-сегодня раздела "Математика"
 

PhotoMath 1.1.4 для Android

PhotoMath - математическое приложение, с помощью которого можно решать примеры и уравнения путем простого фотографирования задания

Таблица Брадиса 1.0 для Android

Таблица Брадиса - незаменимая вещь для школы, которая позволит легче решать тригонометрические задачи и примеры

Symbolab 6.8.0 для Android

Удобное мобильное приложение для Android, которое предлагает пользователю пошаговое решение математических задач с обучением и сохранением процесса их решения.

Пифагория 1.24 для Android

Коллекция геометрических задач различной тематики, которые можно решить без сложных построений и вычислений. Все фигуры изображены на клетчатом поле, как в тетрадке.

Integral calculator 16.9 для Android

Integral calculator - удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, который представляет собой простой в использовании калькулятор для решения интегральных

Euclidea 4.0.8 для Android

Приложение предлагает создавать различные геометрические построения циркулем и линейкой в игровой форме. Не надо беспокоиться про аккуратность чертежа, Euclidea

скачать Adguard

Отзывы о программе Mathway

Admin

Отзывов о программе Mathway 3.3.20 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 