Majento SiteAnalyzer для Windows

Majento SiteAnalyzer 1.3

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Описание Majento SiteAnalyzer 1.3Описание   Скачать Majento SiteAnalyzer 1.3СКАЧАТЬ (2,43 Мб) Скриншоты Majento SiteAnalyzer 1.3Скриншоты (2)   Статистика Majento SiteAnalyzer 1.3Статистика   Отзывы о Majento SiteAnalyzer 1.3Отзывы (0)  
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Majento SiteAnalyzer - портативная программа предназначена для проведения аудита и анализа содержимого сайта и выявления технических ошибок и ошибок SEO-оптимизации.

Основные возможности:

  • Сканирование (переобход) всех страниц сайта.
  • Определение уровня вложенности страниц относительно главной.
  • Получение кодов ответа сервера для каждой страницы сайта (200, 301, 302, 404, 500, 503 и т.д.).
  • Определение наличия и содержимого Title, Keywords, Description, H1-H2.
  • Поиск и отображение "дубликатов" страниц, мета-тегов и заголовков.
  • Определение наличия атрибута rel="canonical" для каждой страницы сайта.
  • Следование директивам файла "robots.txt" либо мета-тега "robots", учет NOFOLLOW при обходе страниц сайта.
  • Ссылочный анализ – определение внутренних и внешних ссылок для страницы (в пределах сайта).
  • Определение количества перенаправлений со страницы (редиректов).
  • Генерация карты сайта "sitemap.xml" (с возможностью разбиения на несколько файлов).
  • Фильтрация (выборка) данных по любому параметру.
  • Экспорт отчетов в CSV и Excel (полноценный отчет в Excel-формате).
  • Портативный формат (работает без установки на ПК или прямо со сменного носителя).
  • Бесплатное распространение.
Что нового в Majento SiteAnalyzer 1.3?
  • полностью переработан исходный код, увеличена скорость работы программы
  • добавлена многопоточность (появилась возможность ручного указания числа потоков сканирования сайта)
  • изменен принцип хранения данных с PostgreSQL на SQLite (сильно уменьшен размер дистрибутива)
  • добавлена работа через Proxy, возможность указания User-Agent, а также исключение определенных разделов сайта при сканировании
  • добавлен парсинг Java-скриптов и CSS-стилей (ранее они не учитывались)
Скриншоты Majento SiteAnalyzer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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