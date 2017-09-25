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Flip Master для Android

Flip Master 1.4.3 для Android

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Описание Flip Master 1.4.3 для AndroidОписание   Скачать Flip Master 1.4.3 для AndroidСКАЧАТЬ (80,8 Мб) Скриншоты Flip Master 1.4.3 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Flip Master 1.4.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Flip Master 1.4.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Flip Master - проверьте себя, насколько хорошо вы умеете прыгать на батуте. Присутствует возможность совершать во время прыжка всевозможные трюки, зарабатывая тем самым баллы и монеты. Можно изучать новые трюки, выбирать разные локации (задний двор, тренажерный зал, сумасшедший цирк и jump-парк с множеством трамплинов и пр.), а также тренировать своего персонажа и улучшать его навыки и способности.

Особенности игры:

  • Реалистичная физика.
  • Разнообразные локации (задний двор, тренажерный зал, сумасшедший цирк и jump-парк с множеством трамплинов и пр.).
  • Возможность открывать новые опасные и захватывающие трюки.
  • Огромное количество бонусов на выбор.
  • Выбор, апгрейд и настройка своего персонажа.
  • Записывайте свои лучшие трюки и смешные падения и демонстрируйте их своим друзьям.
Скриншоты Flip Master:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт
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