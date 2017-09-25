Perfect Kick 2.2.0 для Android
Perfect Kick – покажите всему миру, как пробивают пенальти настоящие знатоки футбола. Для начала необходимо потренироваться, что бы научиться как следует бить
Stickman Tennis 1.8 для Android
Stickman Tennis - неплохой симулятор большого тенниса для Android-смартфонов и планшетов, в котором игроку предлагается сойтись на одном корте с сильнейшими
Soccer Stars 3.8.0 для Android
Soccer Stars – забавная версия футбола. Соперники в игре встречаются со всего мира, а если использовать учетную запись Facebook, то появится шанс сразиться с
Football Strike - Multiplayer Soccer 1.0.2 для Android
Бесконечные и увлекательные футбольные состязания в захватывающем и динамичном мультиплеере. Присутствует возможность играть с друзьями и бросить вызов игрокам со
Paper Toss 1.2.7 для Android
Paper Toss – игра поможет практиковаться в популярной офисной забаве «бросание скомканной бумаги в мусорную корзину». Для усложнения задачи можно попробовать
Circular Tennis 2 Player Games 1.2 для Android
Circular Tennis 2 Player Games - довольно необычный теннисный симулятор для Android-смартфонов и планшетов, в который могут одновременно играть до четырех