ExaHostel — программа для автоматизации учета хостела и общежития, включающая в себя управление, администрирование, автоматический расчет и многое другое. Это база данных, содержащая в себе всю информацию об номерах, гостях, услугах, контрагентах и не только это в режиме реального времени, онлайн, из любой точки мира. Программа связывает руководителя, администратора, бухгалтера и других сотрудников, обеспечивая всех нужной, точной и своевременной информацией.
Возможности:
Полный контроль вашего хостела.
Максимально быстрое и удобное добавление заказов (резервирование мест, проживание).
Заселение одним заказом на разные места в разных комнатах.
Определение типа комнат (мужские, женские и смешанные) с автоматическим контролем при заселении.
Интеграция с канал-менеджером TravelLine (входит в базовую стоимость).
Надежность и актуальность: это реально работающая программа, показавшая свою эффективность.
Бессрочная лицензия, количество компьютеров (пользователей) не ограничено.
Работа всех сотрудников онлайн (даже в случае отсутствия интернета вы сможете продолжить свою работу), также существует локальная версия программы, работающая без интернета.
Учетные записи пользователей программы с персональной настройкой доступа к конкретным данным.
Аналитика.
Автоматизированный расчет проживания и всех дополнительных услуг.
Касса — учет движения наличных средств.
Быстрое выставление счетов.
БСО — бланки строгой отчетности.
Модуль Интернет-бронирование
Модуль Парковка с автоматическим присваиванием мест.
Модуль Ресурсы с отдельной почасовой сводкой (шахматкой).
Подготовка XML-файлов для автоматической передачи данных в ФМС.
Модуль Рассылка E-mail. Массовая рассылка электронных писем клиентам (индивидуальная или групповая, поддержка шаблонов с автоматической подстановкой имен клиентов).
Печать всех таблиц (формат MS Word и Excel).
Журнал работы пользователей.
Работа с контрагентами.
Возможность прикрепить электронные документы к большинству записей базы данных (например, хранить отсканированные копии документов гостей и т.д.).
Печать любой таблицы а также удобные быстрые фильтры : по датам, по комнатам, по инвентарю и др.
Массовая рассылка SMS всем сотрудникам.
Программа обновляется автоматически через интернет, у всех сотрудников всегда новая версия.
Интуитивно понятный интерфейс, справка к программе.
Максимально продуманное рабочее пространство пользователя.