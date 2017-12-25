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Kaspersky VPN для Android

Kaspersky VPN 1.2.0.445 для Android

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Описание Kaspersky VPN 1.2.0.445 для AndroidОписание   Скачать Kaspersky VPN 1.2.0.445 для AndroidСКАЧАТЬ (15,84 Мб) Скриншоты Kaspersky VPN 1.2.0.445 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Kaspersky VPN 1.2.0.445 для AndroidСтатистика   Отзывы о Kaspersky VPN 1.2.0.445 для AndroidОтзывы (0)  
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Kaspersky Secure Connection - бесплатный защищенный VPN-канал, который защищает ваше интернет-соединение, передавая все отправляемые или получаемые через Wi-Fi сеть данные по зашифрованному и безопасному VPN-каналу.

Безлимитный тариф предоставляет вам неограниченный VPN-канал без лимита трафика (до 5 устройств) обеспечивая вам безопасное и конфиденциальное нахождение в интернете. Защита до 200 МБ трафика в день предоставляется бесплатно (300 МБ в день, если приложение привязано к учетной записи My Kaspersky).

Возможности программы:

  • Защита подключения к публичному WiFi.
  • Конфиденциальность общения.
  • Безопасность ценных данных.
  • Бесплатные до 200 Мб защищенного трафика в день.
  • Бесплатный защищенный VPN-канал для устройств Android.
Что нового в Kaspersky VPN 1.2.0.445 для Android?
  • Удобное и безопасное переключение между Wi-Fi и сотовыми сетями
  • Теперь приложение доступно на турецком языке
Скриншоты Kaspersky VPN:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 130
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
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