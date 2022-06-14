OpenVPN Connect для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|OpenVPN Technologies
|Категория:
|VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,78 Мб
OpenVPN Connect - официальное VPN-приложение для Android, разработанное компанией OpenVPN, с помощью которого можно защитить свой домашний Wi-Fi, безопасно подключиться через публичную точку доступа в Интернет или использовать свое мобильное устройство в дороге. Бесперебойно работает на всех устройствах, независимо от сложности вашей организации и пропускной способности канала.
Ключевые особенности OpenVPN Connect:
- Единственный официальный VPN-клиент, созданный и поддерживаемый OpenVPN Inc., которым пользуются более 50 миллионов физических и юридических лиц по всему миру.
- Бесплатный VPN, без рекламы.
- Шифрование трафика корпоративного уровня для обеспечения быстрого, безопасного и надежного доступа в Интернет, а также блокирования онлайн-угроз при подключении через Wi-Fi и точки доступа.
- Простая установка и настройка удаленного доступа для вашей организации для обеспечения полной безопасности и конфиденциальности при доступе к ресурсам из дома или во время путешествий.
- Создает VPN-туннели, зашифрованные с помощью лучших шифров корпоративного уровня. Данные, передаваемые через туннель, защищены на 100%.
- Подключение к сетевым ресурсам офиса из любого места, настройка и управление правилами доступа и свойствами соединений в офисе.
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Admin
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