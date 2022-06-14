OpenVPN Connect - официальное VPN-приложение для Android, разработанное компанией OpenVPN, с помощью которого можно защитить свой домашний Wi-Fi, безопасно подключиться через публичную точку доступа в Интернет или использовать свое мобильное устройство в дороге. Бесперебойно работает на всех устройствах, независимо от сложности вашей организации и пропускной способности канала.

Ключевые особенности OpenVPN Connect: