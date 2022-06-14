OpenVPN Connect для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.2.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:VPN
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5,78 Мб
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OpenVPN Connect - официальное VPN-приложение для Android, разработанное компанией OpenVPN, с помощью которого можно защитить свой домашний Wi-Fi, безопасно подключиться через публичную точку доступа в Интернет или использовать свое мобильное устройство в дороге. Бесперебойно работает на всех устройствах, независимо от сложности вашей организации и пропускной способности канала.

Ключевые особенности OpenVPN Connect:

  • Единственный официальный VPN-клиент, созданный и поддерживаемый OpenVPN Inc., которым пользуются более 50 миллионов физических и юридических лиц по всему миру.
  • Бесплатный VPN, без рекламы.
  • Шифрование трафика корпоративного уровня для обеспечения быстрого, безопасного и надежного доступа в Интернет, а также блокирования онлайн-угроз при подключении через Wi-Fi и точки доступа.
  • Простая установка и настройка удаленного доступа для вашей организации для обеспечения полной безопасности и конфиденциальности при доступе к ресурсам из дома или во время путешествий.
  • Создает VPN-туннели, зашифрованные с помощью лучших шифров корпоративного уровня. Данные, передаваемые через туннель, защищены на 100%.
  • Подключение к сетевым ресурсам офиса из любого места, настройка и управление правилами доступа и свойствами соединений в офисе.
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