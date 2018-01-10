Beelinguapp - бесплатное приложение, которое позволяет изучать различные иностранные языки, включая испанский, английский, немецкий, португальский, французский, хинди, русский, турецкий, китайский, арабский, итальянский и японский.
Программа дает возможность читать текст и слушать, как этот текст произносится на изучаемом вами языке, что способствует более качественному усваиванию материала. Можно изучать языки по знакомым с детства рассказам, романам и другим произведениям.
Особенности программы:
Изучайте новый язык, читая разные истории на выбранном вами языке!
Возможность прочитать историю на Вашем языке, чтобы указать, что означает слово или фраза.
Работа в фоновом режиме.
Возможность слушать историю на любом языке и одновременно читать ее с помощью субтитров.
Возможность читать текст на 2-х языках одновременно.
Изучайте языки в своем собственном темпе и выбирайте только те истории, которые вы хотите прочитать.
Возможность сортировки произведений по языку, жанру и уровню сложности.
Изучите различные языки, включая испанский, английский, немецкий, португальский, французский, хинди, русский, турецкий, китайский, арабский, итальянский и японский.