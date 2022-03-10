ELSA Speak для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.6.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ELSA Speak
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|33,2 Мб
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ELSA Speak - приложение для тренировки произношения английского языка, которое помогает вам уверенно и четко говорить по-английски. Благодаря программе можно учить английский для экзаменов IELTS, TOEFL, TOEIC и для занятий ESL, изучать основные английские фразы перед поездкой, а также упражняться английскому в выбранной отрасли, для продвижения вашей карьеры.
Ключевые особенности ELSA Speak:
- Возможность пройти языковой тест, и получить подробный отчет о сильных и слабых сторонах произношения.
- Возможность учить английский язык с тренером по речи, использующим ИИ, который подберет лучшие уроки, чтобы помочь вам звучать как носитель языка.
- Более 1600 уроков, охватывающие все звуки английского языка, и более 40 тем, начиная от подсказок к путешествиям и заканчивая собеседованиями для изучения.
- Наличие словаря английского ELSA для поиска слов и упражнения в их произношении.
- Упражняйте английский с веселыми языковыми играми, которые охватывают основные навыки английского языка, такие как произношение, ударение на словах, ритм, интонация, слушание и разговор.
- Сравнение своего голоса с носителем языка, указания относительно того, как исправить себя, отзывы о других звуках через IPA и просмотр видео, где показано, как произносить сложные звуки.
- Практикование в больших количествах и получение значимых отзывов.
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Отзывы о программе ELSA Speak
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