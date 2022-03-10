ELSA Speak - приложение для тренировки произношения английского языка, которое помогает вам уверенно и четко говорить по-английски. Благодаря программе можно учить английский для экзаменов IELTS, TOEFL, TOEIC и для занятий ESL, изучать основные английские фразы перед поездкой, а также упражняться английскому в выбранной отрасли, для продвижения вашей карьеры.

Ключевые особенности ELSA Speak: