ELSA Speak для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.6.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:33,2 Мб
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ELSA Speak - приложение для тренировки произношения английского языка, которое помогает вам уверенно и четко говорить по-английски. Благодаря программе можно учить английский для экзаменов IELTS, TOEFL, TOEIC и для занятий ESL, изучать основные английские фразы перед поездкой, а также упражняться английскому в выбранной отрасли, для продвижения вашей карьеры.

Ключевые особенности ELSA Speak:

  • Возможность пройти языковой тест, и получить подробный отчет о сильных и слабых сторонах произношения.
  • Возможность учить английский язык с тренером по речи, использующим ИИ, который подберет лучшие уроки, чтобы помочь вам звучать как носитель языка.
  • Более 1600 уроков, охватывающие все звуки английского языка, и более 40 тем, начиная от подсказок к путешествиям и заканчивая собеседованиями для изучения.
  • Наличие словаря английского ELSA для поиска слов и упражнения в их произношении.
  • Упражняйте английский с веселыми языковыми играми, которые охватывают основные навыки английского языка, такие как произношение, ударение на словах, ритм, интонация, слушание и разговор.
  • Сравнение своего голоса с носителем языка, указания относительно того, как исправить себя, отзывы о других звуках через IPA и просмотр видео, где показано, как произносить сложные звуки.
  • Практикование в больших количествах и получение значимых отзывов.
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