LingoDeer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.99.92 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|LingoDeer
|Категории:
|Обучающий софт - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 832 | Статистика
|Размер:
|55,08 Мб
|СКАЧАТЬ
LingoDeer - приложение, которое поможет пользователю в изучении красивых и таинственных языков Азии, включая корейский Хангыль, японские Хирагану и Кандзи и даже мандаринское наречие китайского языка (с системой пиньинь).
Интерактивные уроки и упражнения на повторение, разработанные группой профессиональных преподавателей иностранных языков, совершенствуют навыки чтения, восприятия и понимания устной речи на слух, произношения и письма всего за 10 минут в день.
Особенности:
- Основательное ознакомление с японскими / корейскими / китайскими письменными системами закладывает прочный фундамент для успешного самостоятельного изучения.
- Подробные грамматические комментарии, объясняющие как функционирует язык.
- Приятные и понятные аутентичные записи от носителей языка.
- Оффлайн режим.
- Изучение японского языка возможно с помощью кан, кандзи и ромадзи; изучение корейского языка возможно с помощью Хангыля и романизированного письма, а изучение китайского языка доступно на традиционном китайском, упрощенном китайском и системе пиньинь.
- Разнообразные передовые методики упражнений, нацеленные на совершенствование различных навыков.
- В 60+ параграфах и 150+ уроках представлено 2,000 часто используемых фраз и слов, которые позволят повысить знание языка до среднего уровня.
- Встроенная система повторения с помощью карточек, которая поможет запомнить новые слова и позволит выбрать, какой навык совершенствовать.
- Выпустили английский разговорник для русскоязычных пользователей.
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