LingoDeer для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.99.92 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Языки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 832 | Статистика
Размер:55,08 Мб
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LingoDeer - приложение, которое поможет пользователю в изучении красивых и таинственных языков Азии, включая корейский Хангыль, японские Хирагану и Кандзи и даже мандаринское наречие китайского языка (с системой пиньинь).

Интерактивные уроки и упражнения на повторение, разработанные группой профессиональных преподавателей иностранных языков, совершенствуют навыки чтения, восприятия и понимания устной речи на слух, произношения и письма всего за 10 минут в день.

Особенности:

  • Основательное ознакомление с японскими / корейскими / китайскими письменными системами закладывает прочный фундамент для успешного самостоятельного изучения.
  • Подробные грамматические комментарии, объясняющие как функционирует язык.
  • Приятные и понятные аутентичные записи от носителей языка.
  • Оффлайн режим.
  • Изучение японского языка возможно с помощью кан, кандзи и ромадзи; изучение корейского языка возможно с помощью Хангыля и романизированного письма, а изучение китайского языка доступно на традиционном китайском, упрощенном китайском и системе пиньинь.
  • Разнообразные передовые методики упражнений, нацеленные на совершенствование различных навыков.
  • В 60+ параграфах и 150+ уроках представлено 2,000 часто используемых фраз и слов, которые позволят повысить знание языка до среднего уровня.
  • Встроенная система повторения с помощью карточек, которая поможет запомнить новые слова и позволит выбрать, какой навык совершенствовать.
Что нового в LingoDeer 2.99.92?
  • Выпустили английский разговорник для русскоязычных пользователей.
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