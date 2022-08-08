Color Verbs для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|NikitaDev
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7,52 Мб
Color Verbs - список из 200 наиболее употребляемых неправильных глаголов английского языка. Каждый глагол содержит определение на английском языке, примеры использования в предложениях, иллюстрацию, аудио произношение и фонетическую транскрипцию.
Позволяет выделять неправильные глаголы различными цветами (красный, желтый, зеленый, голубой), что значительно улучшает удобство работы и восприятие информации в дальнейшем. Также программа дает возможность скрывать различные столбцы и закреплять свои знания в викторине.
Особенности Color Verbs:
- Выделяй глаголы различными цветами (красный, желтый, зеленый, голубой).
- Прячь одну или больше колонок форм неправильных глаголов для проверки своих знаний.
- Практикуйся в викторине для закрепления знаний.
- Каждый неправильный глагол озвучен носителем языка.
- Каждый глагол имеет определение на английском языке, примеры использования в предложениях, фонетическую транскрипцию и перевод.
- Возможность изменения размера и стиля шрифта глаголов.
- Быстрый поиск и сортировка списка неправильных глаголов.
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Admin
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