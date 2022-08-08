Color Verbs - список из 200 наиболее употребляемых неправильных глаголов английского языка. Каждый глагол содержит определение на английском языке, примеры использования в предложениях, иллюстрацию, аудио произношение и фонетическую транскрипцию.

Позволяет выделять неправильные глаголы различными цветами (красный, желтый, зеленый, голубой), что значительно улучшает удобство работы и восприятие информации в дальнейшем. Также программа дает возможность скрывать различные столбцы и закреплять свои знания в викторине.

Особенности Color Verbs: