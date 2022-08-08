Color Verbs для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.1.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7,52 Мб
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Color Verbs скриншот № 4

Color Verbs - список из 200 наиболее употребляемых неправильных глаголов английского языка. Каждый глагол содержит определение на английском языке, примеры использования в предложениях, иллюстрацию, аудио произношение и фонетическую транскрипцию.

Позволяет выделять неправильные глаголы различными цветами (красный, желтый, зеленый, голубой), что значительно улучшает удобство работы и восприятие информации в дальнейшем. Также программа дает возможность скрывать различные столбцы и закреплять свои знания в викторине.

Особенности Color Verbs:

  • Выделяй глаголы различными цветами (красный, желтый, зеленый, голубой).
  • Прячь одну или больше колонок форм неправильных глаголов для проверки своих знаний.
  • Практикуйся в викторине для закрепления знаний.
  • Каждый неправильный глагол озвучен носителем языка.
  • Каждый глагол имеет определение на английском языке, примеры использования в предложениях, фонетическую транскрипцию и перевод.
  • Возможность изменения размера и стиля шрифта глаголов.
  • Быстрый поиск и сортировка списка неправильных глаголов.
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