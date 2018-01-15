Система АвтоСервис 7.1.9.1
Программа АвтоСервис предназначена для учета материалов и калькуляции стоимости работ на станциях технического обслуживания автомобилей. Программа полностью
Экспресс анализ ДТП 1.6 (Light)
Экспресс анализ ДТП - Программа предназначена для проведения анализа дорожно-транспортных происшествий – наездов на пешеходов.
Справочник по опасным грузам 1.0
Справочник по опасным грузам - электронный справочник, в базе данных которого содержится информация по нескольким тысячам химических веществ и изделий
TruckLoader 2.1.0.8
TruckLoader - простой и эффективное инструмент для решения задач погрузки. Облегчает работу компаний в сфере логистики, транспортного экспедирования, перевозки
Авто-Менеджер 1.2.9.1
Авто-Менеджер - программа позволяет вести учет расходов на топливо, ремонт и сервисное обслуживание автомобиля, а также страховку и пр.
Мини-Автопредприятие 1.26
Мини-Автопредприятие - программа для небольших автопредприятий для учета ТС, водителей, маршрутов, пробега, путевых листов. Учет норм расхода топлива, клиентов,