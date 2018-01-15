Программа для автосервиса и СТО - программа, которая идеально подойдет владельцам небольших СТО, станций техобслуживания и автосервисов. Приложение позволяет управлять персоналом, отслеживать движение финансовых средств, вести детальный учёт работ и запчастей в заказ-нарядах, создавать единую базу клиентов и многое другое.

Основные возможности:

Автоматизация небольших и средних автосервисов и СТО

Поддержка работы как с локальной offline базой так и с online базой через интернет

Графическое отображение расписания работ по заказ-нарядам

Быстрый поиск клиентов и автомобилей

Учет клиентов физических и юридических лиц

К работам в заказ-наряде можно прикреплять несколько исполнителей с разным процентом участия

Удобный справочник работ и товаров для заказ-наряда

Стоимость работ может рассчитываться из нормо-часов или фиксированной цены

Проставление скидок для работ и запчастей

Приём оплат с возможностью разделения на несколько платежей

Многопользовательская работа с программой. Единая база данных. Разграничение прав доступа

Изменение структуры таблиц. Добавление, переименование и удаление колонок таблиц

Редактор дизайна форм. Перетаскивание полей в любое место, создание своего вида формы

Возможность хранения изображений, отсканированных копий документов и файлов напрямую в базе

Редактор печатных форм. Создание своих печатных форм

Экспорт данных в Excel

Разграничение прав пользователей программы

Получение изображения с WEB камеры

Если Вам необходимо автоматизировать управление автосервисом, то Вы на верном пути! В каждой СТО или автосервисе важно как можно детальнее вести учет клиентов и связанных с ними автомобилей а так же хранить полную историю работ по заказ-нарядам клиентов. Здесь не обойтись без CRM для автосервиса. Управление автосервисом на основе нашей платформы позволит привлечь новых и удержать постоянных клиентов.