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Программа для автосервиса и СТО для Windows

Программа для автосервиса и СТО 1.37.2

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Описание Программа для автосервиса и СТО 1.37.2Описание   Скачать Программа для автосервиса и СТО 1.37.2СКАЧАТЬ (15,75 Мб) Скриншоты Программа для автосервиса и СТО 1.37.2Скриншоты (8)   Статистика Программа для автосервиса и СТО 1.37.2Статистика   Отзывы о Программа для автосервиса и СТО 1.37.2Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
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Программа для автосервиса и СТО - программа, которая идеально подойдет владельцам небольших СТО, станций техобслуживания и автосервисов. Приложение позволяет управлять персоналом, отслеживать движение финансовых средств, вести детальный учёт работ и запчастей в заказ-нарядах, создавать единую базу клиентов и многое другое.

Основные возможности:

  • Автоматизация небольших и средних автосервисов и СТО
  • Поддержка работы как с локальной offline базой так и с online базой через интернет
  • Графическое отображение расписания работ по заказ-нарядам
  • Быстрый поиск клиентов и автомобилей
  • Учет клиентов физических и юридических лиц
  • К работам в заказ-наряде можно прикреплять несколько исполнителей с разным процентом участия
  • Удобный справочник работ и товаров для заказ-наряда
  • Стоимость работ может рассчитываться из нормо-часов или фиксированной цены
  • Проставление скидок для работ и запчастей
  • Приём оплат с возможностью разделения на несколько платежей
  • Многопользовательская работа с программой. Единая база данных. Разграничение прав доступа
  • Изменение структуры таблиц. Добавление, переименование и удаление колонок таблиц
  • Редактор дизайна форм. Перетаскивание полей в любое место, создание своего вида формы
  • Возможность хранения изображений, отсканированных копий документов и файлов напрямую в базе
  • Редактор печатных форм. Создание своих печатных форм
  • Экспорт данных в Excel
  • Разграничение прав пользователей программы
  • Получение изображения с WEB камеры

Если Вам необходимо автоматизировать управление автосервисом, то Вы на верном пути! В каждой СТО или автосервисе важно как можно детальнее вести учет клиентов и связанных с ними автомобилей а так же хранить полную историю работ по заказ-нарядам клиентов. Здесь не обойтись без CRM для автосервиса. Управление автосервисом на основе нашей платформы позволит привлечь новых и удержать постоянных клиентов.

Скриншоты Программа для автосервиса и СТО:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 10000 руб.
Ограничение в работе программы60 запусков
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 37
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТранспорт
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Отзывы о программе Программа для автосервиса и СТО

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