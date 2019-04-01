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Программа для автосервиса и СТО для Windows

Программа для автосервиса и СТО 1.42

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Описание Программа для автосервиса и СТО 1.42Описание   Скачать Программа для автосервиса и СТО 1.42СКАЧАТЬ (14,63 Мб) Скриншоты Программа для автосервиса и СТО 1.42Скриншоты (8)   Статистика Программа для автосервиса и СТО 1.42Статистика   Отзывы о Программа для автосервиса и СТО 1.42Отзывы (2)  
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3.41 из 5, всего оценок - 20
  • Рейтинг программы - 3.41 из 5
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Программа для автосервиса и СТО - программа, которая идеально подойдет владельцам небольших СТО, станций техобслуживания и автосервисов. Приложение позволяет управлять персоналом, отслеживать движение финансовых средств, вести детальный учёт работ и запчастей в заказ-нарядах, создавать единую базу клиентов и многое другое.

Основные возможности:

  • Автоматизация небольших и средних автосервисов и СТО
  • Поддержка работы как с локальной offline базой так и с online базой через интернет
  • Графическое отображение расписания работ по заказ-нарядам
  • Быстрый поиск клиентов и автомобилей
  • Учет клиентов физических и юридических лиц
  • К работам в заказ-наряде можно прикреплять несколько исполнителей с разным процентом участия
  • Удобный справочник работ и товаров для заказ-наряда
  • Стоимость работ может рассчитываться из нормо-часов или фиксированной цены
  • Проставление скидок для работ и запчастей
  • Приём оплат с возможностью разделения на несколько платежей
  • Многопользовательская работа с программой. Единая база данных. Разграничение прав доступа
  • Изменение структуры таблиц. Добавление, переименование и удаление колонок таблиц
  • Редактор дизайна форм. Перетаскивание полей в любое место, создание своего вида формы
  • Возможность хранения изображений, отсканированных копий документов и файлов напрямую в базе
  • Редактор печатных форм. Создание своих печатных форм
  • Экспорт данных в Excel
  • Разграничение прав пользователей программы
  • Получение изображения с WEB камеры

Если Вам необходимо автоматизировать управление автосервисом, то Вы на верном пути! В каждой СТО или автосервисе важно как можно детальнее вести учет клиентов и связанных с ними автомобилей а так же хранить полную историю работ по заказ-нарядам клиентов. Здесь не обойтись без CRM для автосервиса. Управление автосервисом на основе нашей платформы позволит привлечь новых и удержать постоянных клиентов.

Что нового в Программа для автосервиса и СТО 1.42?
  • добавлена таблица отображающая историю изменения статусов заказ-нарядов
Программа для автосервиса и СТО
Программа для автосервиса и СТО
Программа для автосервиса и СТО
Программа для автосервиса и СТО
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 10000 руб.
Ограничение в работе программы60 запусков
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 2 161
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТранспорт
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Отзывы о программе Программа для автосервиса и СТО

Юрий про Программа для автосервиса и СТО 1.37.2 [17-02-2018]

Замечания очень ценные - обязательно постараемся их учесть в следующих версиях программы.
4 | 1 | Ответить

Андрей про Программа для автосервиса и СТО 1.37.2 [16-02-2018]

Программа простая и в целом многофункциональна. я смотрел много программ и для быстрой работы и записи клиента и составления заказ наряда, она более подходит для небольшого сервиса. как и у всех программ есть маленькие неудобства: 1. При первичном обращении и записи клиента, нет возможности ввода ФИО сразу, эту операцию можно только чуть позже сделать, при небольших манипуляциях, а нужно это для того что когда переносишь базу клиентов в Exсel и если заполнять клиентов как программа сначала предоставляет заполнение, то фио клиента будет в одной строчке. при последующей использовании базы в программах рассылки смс, майл клиент, там нужно что бы фио было в раздельных строчках.
2. Склад - разбит на товары для продажи и товары для заказ наряда. Это очень не удобно в плане что, нужно продукцию и количество заполнять два раза. но при проведении заказ наряда и добавления товара со склада, программа его не учитывает ни как. Учет склада происходит только при продаже товара через магазин и это очень не удобно. В целом работая небольшое время пока больше не заметил небольших проблем с программой.
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