Программа для автосервиса и СТО

Андрей Программа простая и в целом многофункциональна. я смотрел много программ и для быстрой работы и записи клиента и составления заказ наряда, она более подходит для небольшого сервиса. как и у всех программ есть маленькие неудобства: 1. При первичном обращении и записи клиента, нет возможности ввода ФИО сразу, эту операцию можно только чуть позже сделать, при небольших манипуляциях, а нужно это для того что когда переносишь базу клиентов в Exсel и если заполнять клиентов как программа сначала предоставляет заполнение, то фио клиента будет в одной строчке. при последующей использовании базы в программах рассылки смс, майл клиент, там нужно что бы фио было в раздельных строчках.

2. Склад - разбит на товары для продажи и товары для заказ наряда. Это очень не удобно в плане что, нужно продукцию и количество заполнять два раза. но при проведении заказ наряда и добавления товара со склада, программа его не учитывает ни как. Учет склада происходит только при продаже товара через магазин и это очень не удобно. В целом работая небольшое время пока больше не заметил небольших проблем с программой.

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