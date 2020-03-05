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БухСофт: Путевые листы для Windows

БухСофт: Путевые листы 2.0.8 (от 03.03.2020)

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Описание БухСофт: Путевые листы 2.0.8 (от 03.03.2020)Описание   Скачать БухСофт: Путевые листы 2.0.8 (от 03.03.2020)СКАЧАТЬ (10,23 Мб) Скриншоты БухСофт: Путевые листы 2.0.8 (от 03.03.2020)Скриншоты (5)   Статистика БухСофт: Путевые листы 2.0.8 (от 03.03.2020)Статистика   Отзывы о БухСофт: Путевые листы 2.0.8 (от 03.03.2020)Отзывы (3)  
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3.63 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 3.63 из 5
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БухСофт: Путевые листы – простая и удобная программа для учета путевых листов легковых и грузовых автомобилей, а также спецтранспорта и строительной техники. Функционал программы регулярно расширяется, добавляются новые формы и новые функциональные возможности, учитываются пожелания пользователей, изменения законодательства.

Основные возможности:

  • Учет путевых листов:
    • Добавление неограниченного количества путевых листов.
    • Ведение справочника грузовых и легковых автомобилей с указанием технических характеристик.
    • Ведение справочника водителей, с указанием персональных данных.
    • Учет расходов горючего.
    • Учет заданий для водителей.
    • Автоматический расчет времени нахождения в рейсе.
  • Печать путевых листов легковых автомобилей по форме №3 (для организаций) или по форме ПЛ-1 (для предпринимателей).
  • Печать путевых листов такси (форма №4 путевой лист такси).
  • Печать путевых листов грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники и спецтранспорта по формам 4-П или по форме 4-С и другим, реестра путевых листов и сводной ведомости расхода горючего. Бланки путевых листов автоматически заполняются и выводятся в формате MS Excel, свободны для редактирования.
  • Расширенные возможности сортировки и отображения данных.
  • Автоматический перерасчет остатка топлива и километража.
  • Автоподстановка значений пробега и топлива при создании нового путевого листа.
  • Обновление программы через Интернет.
  • Архивация данных.
БухСофт: Путевые листы
БухСофт: Путевые листы
БухСофт: Путевые листы
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 3200 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 3 470
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТранспорт
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Отзывы о программе БухСофт: Путевые листы

Антон про БухСофт: Путевые листы 06.02.2019 [02-03-2020]

Как уже тут отметили, условия лицензии меняют на ходу. 4 года назад покупал лицензию как вечную. Сейчас перестала работать и требуют оплатить за год 3700.
3700 за такой софт это неадекватная цена. Буду искать другие решения
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Елена про БухСофт: Путевые листы 06.02.2019 [30-05-2019]

А для смартфона имеется подобная программка?
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Екатерина про БухСофт: Путевые листы 06.02.2019 [18-04-2019]

Программа неплохая, но изменились условия использования. Раньше она покупалась единовременно, теперь Бухсофт требует оплачивать лицензию 3700 в год. Причем поменялись условия для всех, а не только для новых клиентов. Очень непорядочно. Больше никаких продуктов Бухсофта точно не куплю, если они считают возможным менять условия покупки программы на ходу.
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