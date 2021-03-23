АСУ-Автосервис Lite для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1.3 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
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Категория:Транспорт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:227,39 Мб
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АСУ-Автосервис Lite разработана для бесплатного использования в новых или небольших автосервисах. Программа предназначена для управления бизнес процессами на станции технического обслуживания, автомойках и магазинов автозапчастей.

Основные возможности программы АСУ-Автосервис Lite:

  • База клиентов. В программе реализована удобная система управления клиентами. В любой момент Вы можете сообщить своим клиентам о специальных предложениях, по СМС или электронной почте.
  • Учет работ. Для грамотной работы автосервиса требуется система управления записями. В АСУ-Автосервис реализован удобный механизм для учета предстоящих и выполненных работ.
  • Финансовый контроль. Самым главным показателем успешного бизнеса является стабильный и высокий доход. Для достижения этой цели в программе реализованы инструменты для своевременного анализа работы и принятия ключевых решений. Совокупность возможностей программы позволит во время устранить сбой в работе автосервиса.
  • Контроль за сотрудниками. Сотрудники это основа качественного и прибыльного бизнеса. В программе можно легко определить слабые стороны в коллективе, что позволит своевременно провести оптимизацию бизнес процессов.
  • Учет товаров. Для правления складом реализован специальный инструмент, который предполагает своевременное списание товара при ремонте автомобиля или розничной продаже.
  • Печать документов. В любом автосервиса должна быть возможность, предоставить соответствующие документы при ремонте автомобиля. Акт приема-передачи автомобиля – документ в котором фиксируется состояние автомобиля до ремонта. Заказ наряд – документ подтверждающий список выполненных работ и использованных запчастей. Эти простые документы позволят владельцу автосервиса сохранить деньги при нестандартных ситуациях.
  • Аналитика. Все показатели автосервиса можно с легкостью проанализировать с помощью специальных отчетов.
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