АСУ-Автосервис Lite для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Toolhand
|Категория:
|Транспорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|227,39 Мб
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АСУ-Автосервис Lite разработана для бесплатного использования в новых или небольших автосервисах. Программа предназначена для управления бизнес процессами на станции технического обслуживания, автомойках и магазинов автозапчастей.
Основные возможности программы АСУ-Автосервис Lite:
- База клиентов. В программе реализована удобная система управления клиентами. В любой момент Вы можете сообщить своим клиентам о специальных предложениях, по СМС или электронной почте.
- Учет работ. Для грамотной работы автосервиса требуется система управления записями. В АСУ-Автосервис реализован удобный механизм для учета предстоящих и выполненных работ.
- Финансовый контроль. Самым главным показателем успешного бизнеса является стабильный и высокий доход. Для достижения этой цели в программе реализованы инструменты для своевременного анализа работы и принятия ключевых решений. Совокупность возможностей программы позволит во время устранить сбой в работе автосервиса.
- Контроль за сотрудниками. Сотрудники это основа качественного и прибыльного бизнеса. В программе можно легко определить слабые стороны в коллективе, что позволит своевременно провести оптимизацию бизнес процессов.
- Учет товаров. Для правления складом реализован специальный инструмент, который предполагает своевременное списание товара при ремонте автомобиля или розничной продаже.
- Печать документов. В любом автосервиса должна быть возможность, предоставить соответствующие документы при ремонте автомобиля. Акт приема-передачи автомобиля – документ в котором фиксируется состояние автомобиля до ремонта. Заказ наряд – документ подтверждающий список выполненных работ и использованных запчастей. Эти простые документы позволят владельцу автосервиса сохранить деньги при нестандартных ситуациях.
- Аналитика. Все показатели автосервиса можно с легкостью проанализировать с помощью специальных отчетов.
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