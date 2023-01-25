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Про.Путевые листы для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 3500 руб.
Ограничение:количество путевых листов
Версия:1.0.7 от 25.01.2023 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Бухгалтерия
Загрузок (сегодня/всего):0 / 37 | Статистика
Размер:11,04 Мб
Про.Путевые листы скриншот № 1

Про.Путевые листы - программа для автоматизации заполнения путевых листов на легковые и грузовые автомобили, автобусы и строительную технику, с формированием необходимых отчетов и ведомостей для организаций и индивидуальных предпринимателей.

Особенности приложения Про.Путевые листы:

  • Быстрое и удобное заполнение основных форм путевых листов (Форма №3 (путевой лист легкового автомобиля), Форма №4, Форма №3-спец (путевой лист специального автомобиля), Маршрутный лист водителя и пр.).
  • Путевой лист автокрана и другие.
  • Журнал регистрации путевых листов.
  • Реестр путевых листов, журналы и ведомости расхода ГСМ.
  • Автоматический расчет расстояний при заполнении маршрута.
  • Автоматический расчет остатков топлива.
  • Заполнение путевого листа по двум видам топлива.
  • Все данные программа хранит на вашем компьютере или сервере, никаких "облаков".
  • Контроль правильности и полноты заполнения путевого листа.
  • Возможность самостоятельного (в Excel) изменения шаблонов любого документа.
  • Низкие системные требования.
  • Импорт данных из программы Бухсофт.Путевые листы.
  • Возможность одновременной работы в программе нескольким пользователям по сети.
Что нового в Про.Путевые листы 1.0.7 от 25.01.2023?
  • Исправлены критичные и не очень ошибки
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Отзывы о программе Про.Путевые листы

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