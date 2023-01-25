Про.Путевые листы - программа для автоматизации заполнения путевых листов на легковые и грузовые автомобили, автобусы и строительную технику, с формированием необходимых отчетов и ведомостей для организаций и индивидуальных предпринимателей.

Особенности приложения Про.Путевые листы: