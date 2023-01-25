Про.Путевые листы для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 3500 руб.
|Ограничение:
|количество путевых листов
|Версия:
|1.0.7 от 25.01.2023 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|putevki.pro
|Категория:
|Бухгалтерия
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 37 | Статистика
|Размер:
|11,04 Мб
Про.Путевые листы - программа для автоматизации заполнения путевых листов на легковые и грузовые автомобили, автобусы и строительную технику, с формированием необходимых отчетов и ведомостей для организаций и индивидуальных предпринимателей.
Особенности приложения Про.Путевые листы:
- Быстрое и удобное заполнение основных форм путевых листов (Форма №3 (путевой лист легкового автомобиля), Форма №4, Форма №3-спец (путевой лист специального автомобиля), Маршрутный лист водителя и пр.).
- Путевой лист автокрана и другие.
- Журнал регистрации путевых листов.
- Реестр путевых листов, журналы и ведомости расхода ГСМ.
- Автоматический расчет расстояний при заполнении маршрута.
- Автоматический расчет остатков топлива.
- Заполнение путевого листа по двум видам топлива.
- Все данные программа хранит на вашем компьютере или сервере, никаких "облаков".
- Контроль правильности и полноты заполнения путевого листа.
- Возможность самостоятельного (в Excel) изменения шаблонов любого документа.
- Низкие системные требования.
- Импорт данных из программы Бухсофт.Путевые листы.
- Возможность одновременной работы в программе нескольким пользователям по сети.
- Исправлены критичные и не очень ошибки
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Отзывы о программе Про.Путевые листы
Admin
Отзывов о программе Про.Путевые листы 1.0.7 от 25.01.2023 пока нет, можете добавить...