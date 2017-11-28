Monefy для Android

Monefy 1.8.2 для Android

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Описание Monefy 1.8.2 для AndroidОписание   Скачать Monefy 1.8.2 для AndroidСКАЧАТЬ (7,06 Мб) Скриншоты Monefy 1.8.2 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Monefy 1.8.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Monefy 1.8.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Monefy - удобное приложение для учета личных финансов, с помощью которого можно буквально за несколько секунд добавлять новые записи, когда покупаете кофе или садитесь в такси. Всего один клик, так как не нужно заполнять ничего, кроме суммы.

Также присутствует возможность безопасно синхронизировать любые устройства через персональный Dropbox аккаунт, что будет удобно для тех, кто пользуется телефоном и планшетом или планирует вести общий учет финансов со своей второй половинкой. Это самый безопасный способ, так как только Вы имеете доступ к данным. Добавляйте или изменяйте записи, редактируйте категории, и эти изменения тут же появятся на остальных Ваших устройствах!

Ключевые особенности:

  • Интуитивно понятный и удобный интерфейс.
  • Мгновенное добавление новых записей.
  • Удобные виджеты с возможностью использования на экране блокировки.
  • Просмотр расходов на красивом и информативном графике и детальная информация в списке под ним.
  • Управление категориями.
  • Безопасная синхронизация через Ваш личный Dropbox аккаунт.
  • Выбор отчетного периода.
  • Выбор валюты.
  • Режим бюджета для более эффективного контроля затрат за определенный период.
  • Резервное копирование и экспорт данных в один клик.
  • Защита паролем.
  • Поддержка нескольких счетов.
  • Встроенный калькулятор.
  • Нет рекламы.
Скриншоты Monefy:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 7
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
 Программа Monefy отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Monefy

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