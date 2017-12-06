Zipper для Windows

Zipper 3.10.0.18

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Описание Zipper 3.10.0.18Описание   Скачать Zipper 3.10.0.18СКАЧАТЬ (3,79 Мб) Скриншоты Zipper 3.10.0.18Скриншоты (1)   Статистика Zipper 3.10.0.18Статистика   Отзывы о Zipper 3.10.0.18Отзывы (0)  
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Zipper - программа для выполнения автоматической архивации группы каталогов, файлов, а также баз данных (1C, MySql, MSSql, Utap Pro и пр.) по заранее установленному времени до трех раз в сутки. Степень и скорость сжатия файлов соизмерима или одинакова в сравнении с WinRar и WinZip.

Данное приложение не является альтернативой другим архиваторам. Это программа из разряда утилит "Всё в одном". Программа не требует монопольного доступа к архивируемым файлам, поэтому архивирует файлы по состоянию "как есть" на момент архивации. Например, данная программа, создаст архив открытого но сохранённого документа Word, в отличие от других архиваторов, которые требуют закрытия любого файла, прежде чем выполнить архив.

Это означает, что Вы просто работаете с документом или базой данных, а в это время, без Вашего участия, создаётся архив. Этот архив сохраняется на другом диске, копируется на облачный диск, флешку и(или) отправляется на указанный электронный адрес с использованием безопасного SSL-соединения.

В случае необходимости, есть возможность автоматически останавливать заданные службы Windows перед архивацией, а по окончании архивации снова запускать. На выбранные каталоги, во время архивации, может устанавливаться пароль и список исключений. Например, не архивировать файлы: *.bak, ~.doc, *.txt и др.

Возможности:

  • Проверка и удаление старых архивов по заранее установленному количеству прошедших дней.
  • Имеется возможность назначения именам архивов уникальных имён.
  • Проверка целостности архивов путем вычисления контрольных Hash CRC, SHA, SHA1.
  • Поддержка файлов более 2 GB.
  • Создание самораспаковывающихся (self extract) архивов.
  • Возможность зашифровать любые файлы или архивы по одним из самых стойких на сегодняшний день алгоритмам шифрования SHA или MD5.
  • Автоматическое выключение компьютера по окончании архивации или заранее установленным дате и времени.
  • Поддержка Drag & Drop.
  • Возможность автоматической отправки файлов-архивов сразу после архивации по электронной почте на указанный электронный почтовый адрес.
  • При пересылке по электронной почте, в письме указывается Hash каждого архива.
  • Возможность быстрого поиска и(или) очистки дисков от ненужных файлов, поиск текста в любых файлах с любыми типами кодировок (Unicode, ANSI, DOS).
  • Поддержка COM интерфейса.
Скриншоты Zipper:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $6
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыШифрование
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