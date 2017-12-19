RSSreader для Windows

RSSreader 2.4.0.70

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Описание RSSreader 2.4.0.70Описание   Скачать RSSreader 2.4.0.70СКАЧАТЬ (0,98 Мб) Скриншоты RSSreader 2.4.0.70Скриншоты (1)   Статистика RSSreader 2.4.0.70Статистика   Отзывы о RSSreader 2.4.0.70Отзывы (0)  
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RSSreader - небольшая программа, которая предназначена для просмотра популярных новостных RSS каналов, а также сводок погоды в формате RSS (только gismeteo.ru). Приложение позволяет формировать предустановленные списки RSS каналов, и сохранять у себя на компьютере наиболее интересные статьи. Программа поддерживает большинство RSS форматов.

Скриншоты RSSreader:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНовости, RSS клиенты
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Отзывы о программе RSSreader

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