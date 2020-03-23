QuiteRSS для Windows

QuiteRSS 0.19.3

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Описание QuiteRSS 0.19.3Описание   Скачать QuiteRSS 0.19.3СКАЧАТЬ (26,85 Мб) Скриншоты QuiteRSS 0.19.3Скриншоты (7)   Статистика QuiteRSS 0.19.3Статистика   Отзывы о QuiteRSS 0.19.3Отзывы (15)  
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4.48 из 5, всего оценок - 17
  • Рейтинг программы - 4.48 из 5
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QuiteRSS - бесплатная и удобная в работе программа для чтения новостных лент RSS/Atom (RSS-агрегатор).

Среди возможностей QuiteRSS импорт и экспорт каналов (OPML-файлы), обновление лент при запуске или по расписанию, отображение количества непрочитанных новостей, наличие фильтров, поддержка прокси и автоматическая проверка обновлений. Программа не требует инсталляции.

Что нового в QuiteRSS 0.19.3?
  • Изменено: Qt 5.14.0 (Windows)
  • Изменено: Библиотека SQLite 3.31.1
  • Изменено: Стиль оформления приложения: тёмный
QuiteRSS
QuiteRSS
QuiteRSS
QuiteRSS
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 301
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНовости, RSS клиенты
ТОП-сегодня раздела "Новости, RSS клиенты"
 

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Отзывы о программе QuiteRSS

Демон про QuiteRSS 0.18.9 [07-01-2018]

Прога пожар. Рекомендую ставить если сомневаетесь в других.
2 | 2 | Ответить

Строитель соц жилья про QuiteRSS 0.17.4 [12-01-2015]

Хорошая программа для чтения новостей.
3 | 2 | Ответить

farrok про QuiteRSS 0.16.0 [09-06-2014]

Не нашел импорт/экспорт лент.
2 | 4 | Ответить

Funcy-dcm в ответ farrok про QuiteRSS 0.16.0 [13-06-2014]

"Меню->Импортировать ленты..." и "Меню->Экспортировать ленты..."
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(ерж про QuiteRSS 0.13.1 [02-07-2013]

В этой версии уже реализовано многое из того что я хотел, теперь только шлифова и доводка продукта. Спасибо!
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Пили про QuiteRSS 0.13.0 [02-06-2013]

Шикарная программа.
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