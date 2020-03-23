SeaMonkey 2.49.5 SeaMonkey - интегрированный набор инструментов для работы во всемирной сети Интернет. Включает в себя браузер, почтовый клиент, модуль чтения новостей, HTML редактор RSSreader 2.4.0.70 Бесплатная и простая в использовании программа для просмотра RSS лент новостей. Присутствует возможность формировать предустановленные списки RSS каналов, и Get URL List 3.0 Get URL List - менеджер закачек . Позволяет скачивать регулярно пополняемые или обновляемые ресурсы: странички новостей, прайс-листы компьютерных и других фирм, а

FeedDemon 4.5 FeedDemon - отличный RSS ридер новостных лент. Умеет конвертировать избранные вами RSS каналы с популярных сервисов, например blogger. Помимо поиска по вашим RSS QuiteRSS 0.19.2 QuiteRSS - бесплатная и удобная в работе программа для чтения новостных лент RSS/Atom (RSS-агрегатор). Среди возможностей QuiteRSS импорт и экспорт каналов Feedreader 3.14 Feedreader - Небольшая, компактная программа для получения и чтения новостей. Поддерживает работу с форматами лент RSS и ATOM