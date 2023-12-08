RSS Guard для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.6.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Martin Rotter
|Категория:
|Новости, RSS клиенты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|132,14 Мб
|СКАЧАТЬ
RSS Guard - это удобное приложение для чтения RSS-каналов, предназначенное для тех, кто хочет быть в курсе последних новостей с любимых сайтов. Совместимость с форматами RSS, ATOM и RDF делает его универсальным инструментом. Простота использования и быстрая настройка выделяют RSS Guard среди подобных программ.
Основные возможности RSS Guard:
- Простой интерфейс: Читайте новости в удобном окружении, где последние 30 записей четко отображаются с названием и количеством непрочитанных сообщений.
- Легкость добавления лент: Просто вставьте URL новой ленты, приложение проверит его и предложит настройки, включая название, категорию, кодировку и тип ленты.
- Автоматическое обновление: Ленты можно автоматически обновлять через заданный интервал времени.
- Встроенный веб-браузер: Быстрый доступ к веб-страницам прямо из приложения.
- Гибкие настройки: Пользовательские опции, такие как автоматическое удаление прочитанных сообщений, открытие в браузере по умолчанию и другие.
- Поддержка прокси: Анонимный просмотр новостей.
- Копирование ссылок: Мгновенное копирование ссылок на сообщения в буфер обмена.
- Простота и полезность: RSS Guard невероятно простотой в использовании, что делает его идеальным для новичков. Его функционал подчеркивает удобство ежедневного чтения свежих новостей в Интернете.
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