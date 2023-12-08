RSS Guard для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.6.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Новости, RSS клиенты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:132,14 Мб
СКАЧАТЬ
RSS Guard скриншот № 1

RSS Guard - это удобное приложение для чтения RSS-каналов, предназначенное для тех, кто хочет быть в курсе последних новостей с любимых сайтов. Совместимость с форматами RSS, ATOM и RDF делает его универсальным инструментом. Простота использования и быстрая настройка выделяют RSS Guard среди подобных программ.

Основные возможности RSS Guard:

  • Простой интерфейс: Читайте новости в удобном окружении, где последние 30 записей четко отображаются с названием и количеством непрочитанных сообщений.
  • Легкость добавления лент: Просто вставьте URL новой ленты, приложение проверит его и предложит настройки, включая название, категорию, кодировку и тип ленты.
  • Автоматическое обновление: Ленты можно автоматически обновлять через заданный интервал времени.
  • Встроенный веб-браузер: Быстрый доступ к веб-страницам прямо из приложения.
  • Гибкие настройки: Пользовательские опции, такие как автоматическое удаление прочитанных сообщений, открытие в браузере по умолчанию и другие.
  • Поддержка прокси: Анонимный просмотр новостей.
  • Копирование ссылок: Мгновенное копирование ссылок на сообщения в буфер обмена.
  • Простота и полезность: RSS Guard невероятно простотой в использовании, что делает его идеальным для новичков. Его функционал подчеркивает удобство ежедневного чтения свежих новостей в Интернете.
ТОП-сегодня раздела "Новости, RSS клиенты"
 

скачать SeaMonkeySeaMonkey 2.53.17

SeaMonkey - интегрированный набор инструментов для работы во всемирной сети Интернет....

скачать QuiteRSSQuiteRSS 0.19.4

QuiteRSS - бесплатная и удобная в работе программа для чтения новостных лент RSS/Atom...

скачать Update ScannerUpdate Scanner 3.1.15 для Mozilla Firefox

Update Scanner - расширение для браузера Firefox, которое отслеживает обновления web-страниц...

скачать RSSreaderRSSreader 2.4.0.70

Бесплатная и простая в использовании программа для просмотра RSS лент новостей....

скачать DownloadStudioDownloadStudio 10.0.4.0

DownloadStudio - универсальная программа для скачивания файлов и сайтов из Интернета. Можете...

скачать Get URL ListGet URL List 3.0

Get URL List - менеджер закачек . Позволяет скачивать регулярно пополняемые или обновляемые...

Отзывы о программе RSS Guard

Admin

Отзывов о программе RSS Guard 4.6.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв