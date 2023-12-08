RSS Guard - это удобное приложение для чтения RSS-каналов, предназначенное для тех, кто хочет быть в курсе последних новостей с любимых сайтов. Совместимость с форматами RSS, ATOM и RDF делает его универсальным инструментом. Простота использования и быстрая настройка выделяют RSS Guard среди подобных программ.

Основные возможности RSS Guard: