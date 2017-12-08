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FlipaClip для Android

FlipaClip 2.1.7 для Android

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Описание FlipaClip 2.1.7 для AndroidОписание   Скачать FlipaClip 2.1.7 для AndroidСКАЧАТЬ (36,44 Мб) Скриншоты FlipaClip 2.1.7 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика FlipaClip 2.1.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о FlipaClip 2.1.7 для AndroidОтзывы (0)  
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FlipaClip - удивительное приложение, которое позволяет вам окунуться в детство и выразить свои творческие начала и профессиональные навыки абсолютно в ином измерении.

Нарисуйте свой мультфильм с использованием тактики "кадр по кадром". Это тот же принцип, как раньше мы рисовали мультики в блокнотиках в школе, но на современный лад!

Создаете ли вы эскиз, раскадровку, анимацию или просто дурачитесь, FlipaClip предлагает интуитивно понятные инструменты и является идеальной платформой для претворения в жизнь ваших творческих идей.

Основные возможности:

  • Наложение слоев (Показывает предыдущие и последующие кадры как побочноые изображения).
  • Рисование слоев.
  • Временная шкала мультипликационного ролика.
  • Управление кадрами.
  • Инструменты для рисования.
  • Создание анимационных видео.
  • Публикация мультиков на YouTube, Facebook, Vine, Instagram.
  • Чувствительный к степени нажатия карандаш.
  • Функциональная поддержка Samsung Spen.
Скриншоты FlipaClip:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнимация
 Программа FlipaClip отмечена редакцией SoftPortal.com
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