Sand Draw 3.1.5 для Android
Sand Draw – оставляйте на песчаном пляже послания и рисунки и отправляйте их своим друзьям. Если рисунок нужно стереть, просто потрясите устройством и волны смоют
Lumyer 3.3.2 для Android
Lumyer – анимационные эффекты изменят ваши фотографии и придадут им новый шарм. Пользоваться приложением очень просто – выберите изображение и примените к нему один
LED Scroller 1.1 для Android
LED Scroller - интересная утилита для Android-коммуникаторов, позволяющая выводить на экран смартфона бегущую строку текста, состоящую из отдельных светящихся точек
GIPHY 2.7.2 для Android
В этой коллекции анимированных GIF-файлов вы найдете картинки на различные темы: мемы, телевидение, фильмы, музыка, спорт и др. Ищите и обменивайтесь гифками в
Gif Me! 1.73 для Android
Gif Me! – снимите короткое видео и с помощью данного приложения, превратит его в «гифку». Поддерживаются ролики до 14 секунд, после преобразования в GIF-файл,
AndWobble 2 2.4.5 для Android
AndWobble Free – забавные эффекты изменят ваши изображения и фотографии. Используйте приложение, что бы добавить эффекты желе или холодца на фотки. Выберите область,