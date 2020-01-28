PicsArt Animator 3.0.1 для Android
Отличный инструмент для создания дудлов, анимированных GIF и мультипликации. Присутствует дублирование кадров и слоев, рисование анимированных стикеров, эмодзи.
AndWobble 2 2.4.5 для Android
AndWobble Free – забавные эффекты изменят ваши изображения и фотографии. Используйте приложение, что бы добавить эффекты желе или холодца на фотки. Выберите область,
Кристаллы HD Живые обои 0.20 для Android
Кристаллы HD Живые обои - живые обои для Android-смартфонов и планшетов, которые поднимут Вам настроение в праздничный или любой другой день
LED Scroller 1.1 для Android
LED Scroller - интересная утилита для Android-коммуникаторов, позволяющая выводить на экран смартфона бегущую строку текста, состоящую из отдельных светящихся точек
Pocket Assistant 3.9.393 для Android
Pocket Assistant – симпатичная блондинка станет вашим личным помощников в повседневных делах. Она напомнит о важных делах, расскажет о погоде, гороскопе, развлечет
Живое Граффити 1.2.4 для Android
Живое Граффити – приложение умеет записывать процесс создания рисунков и превращает его в увлекательный мультфильм. Помимо этого, вы можете рисовать и отправлять