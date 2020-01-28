FlipaClip - удивительное приложение, которое позволяет вам окунуться в детство и выразить свои творческие начала и профессиональные навыки абсолютно в ином измерении.

Нарисуйте свой мультфильм с использованием тактики "кадр по кадром". Это тот же принцип, как раньше мы рисовали мультики в блокнотиках в школе, но на современный лад!

Создаете ли вы эскиз, раскадровку, анимацию или просто дурачитесь, FlipaClip предлагает интуитивно понятные инструменты и является идеальной платформой для претворения в жизнь ваших творческих идей.

Основные возможности: