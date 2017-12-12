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Apowersoft Android Recorder для Windows

Apowersoft Android Recorder 1.1.7.0

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Описание Apowersoft Android Recorder 1.1.7.0Описание   Скачать Apowersoft Android Recorder 1.1.7.0СКАЧАТЬ (19,64 Мб) Скриншоты Apowersoft Android Recorder 1.1.7.0Скриншоты (2)   Статистика Apowersoft Android Recorder 1.1.7.0Статистика   Отзывы о Apowersoft Android Recorder 1.1.7.0Отзывы (0)  
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Apowersoft Android Recorder - отличное приложение, благодаря которому можно легко осуществлять захват экрана Android-устройств и передавать изображение на ПК. Программа позволяет передавать в реальном времени все, что угодно, например игры, музыку, фильмы, видеозвонки и многое другое, причем звуковая дорожка также будет синхронизирована без какой-либо задержки.

Для того, чтобы начать пользоваться приложением необходимо чтобы ваш Android-девайс и ПК находились в одной Wi-Fi сети. Присутствует возможность выбирать качество, разрешение, выбирать источник звука и предпочитаемый формат получаемого видео (MP4, AVI, WMV, FLV, GIF и т.д.), делать снимки экрана, сохраняя их в формате PNG.

Пользователь может загружать свои видео и скринкасты на сайты видео-хостинга и бесплатные облачные хранилища, такие как YouTube, ShowMore, Google Drive и Dropbox, или делиться ими в социальных сетях (Facebook, Twitter, Google+ и т.д.).

Основные возможности:

  • Синхронизация звуковой дорожки.
  • Выбор формата получаемого видео (MP4, AVI, WMV, FLV, GIF и т.д.).
  • Широкие возможности по настройке записи.
  • Создание скриншотов экрана мобильного устройства.
  • Возможность загружать видео на сайты видео-хостинга и бесплатные облачные хранилища, такие как YouTube, ShowMore, Google Drive и Dropbox.
  • Возможность делиться видео в соцсетях, включая Facebook, Twitter, Google+ и т.д.
Скриншоты Apowersoft Android Recorder:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват
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