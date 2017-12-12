Apowersoft Android Recorder - отличное приложение, благодаря которому можно легко осуществлять захват экрана Android-устройств и передавать изображение на ПК. Программа позволяет передавать в реальном времени все, что угодно, например игры, музыку, фильмы, видеозвонки и многое другое, причем звуковая дорожка также будет синхронизирована без какой-либо задержки.

Для того, чтобы начать пользоваться приложением необходимо чтобы ваш Android-девайс и ПК находились в одной Wi-Fi сети. Присутствует возможность выбирать качество, разрешение, выбирать источник звука и предпочитаемый формат получаемого видео (MP4, AVI, WMV, FLV, GIF и т.д.), делать снимки экрана, сохраняя их в формате PNG.

Пользователь может загружать свои видео и скринкасты на сайты видео-хостинга и бесплатные облачные хранилища, такие как YouTube, ShowMore, Google Drive и Dropbox, или делиться ими в социальных сетях (Facebook, Twitter, Google+ и т.д.).

Основные возможности: