Dxtory - удобный в использовании инструмент для записи видео с игр и прочих приложений поддерживающих DirectX и OpenGL. Приложение выделяется среди аналогов наличием широкого ассортимента всевозможных настроек, быстродействием (захват изображения осуществляется непосредственно из видеопамяти) и возможностью выбора произвольного кодека для сжатия.
Присутствует возможность настраивать отображение на экране количества FPS, статуса записи и пр., задавать настройки горячих клавиш, осуществлять запись аудио одновременно с нескольких каналов, создавать скриншоты и многое другое. Также присутствуют встроенные инструменты для работы с видео, аудио, и внутренним форматом Dxtory *.RAWCAP.
Основные возможности:
высокая скорость работы и минимальная нагрузка на систему;
создание скриншотов и видео в оригинальном качестве игр и приложений поддерживающих DirectX и OpenGL;
возможность осуществления аудио записи из нескольких источников;
поддержка внешних кодеков;
присутствует возможность создания видео трансляции используя интерфейс DirectShow;
возможность создания скриншотов в форматах PNG, JPEG, TGA, BMP;
наличие расширенных системных настроек, которые позволяют ограничить FPS, задать приоритет ядер ЦП, задействовать при необходимости процессор графического адаптера и пр.;
создание в автоматическом режиме профилей для каждой отдельной программы;
поддержка OpenGL, DirectDraw, DirectX 7-12;
наличие встроенных утилит RawCapConv, AVIFix, AVIMux, Video Setting.