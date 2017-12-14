Fraps 3.5.99 Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью которого геймеры также смогут оценить производительность установленной в ПК VirtualDub 1.10.4 VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб). Video DownloadHelper 7.1.0 для Mozilla Firefox Video DownloadHelper - полезный плагин для Mozilla Firefox, который позволяет сохранять видеоролики и графические изображения с просматриваемой страницы.

MyCam 1.1 MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и записывать видео с веб-камеры. Готовые снимки можно сохранять в формате Bandicam 4.0.2.1352 Bandicam - программа для захвата видео и снятия скриншотов в высоком качестве. Имеет простое управление с настраиваемыми параметрами записи. Поддерживает работу со Adobe Flash Media Live Encoder 3.2 Adobe Flash Media Live Encoder - функциональный инструмент для организации прямых трансляций в сети Интернет посредством web-камер. Присутствует встроенная