Dxtory для Windows

Dxtory 2.0.142

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Описание Dxtory 2.0.142Описание   Скачать Dxtory 2.0.142СКАЧАТЬ (5,75 Мб) Скриншоты Dxtory 2.0.142Скриншоты (8)   Статистика Dxtory 2.0.142Статистика   Отзывы о Dxtory 2.0.142Отзывы (0)  
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Dxtory - удобный в использовании инструмент для записи видео с игр и прочих приложений поддерживающих DirectX и OpenGL. Приложение выделяется среди аналогов наличием широкого ассортимента всевозможных настроек, быстродействием (захват изображения осуществляется непосредственно из видеопамяти) и возможностью выбора произвольного кодека для сжатия.

Присутствует возможность настраивать отображение на экране количества FPS, статуса записи и пр., задавать настройки горячих клавиш, осуществлять запись аудио одновременно с нескольких каналов, создавать скриншоты и многое другое. Также присутствуют встроенные инструменты для работы с видео, аудио, и внутренним форматом Dxtory *.RAWCAP.

Основные возможности:

  • высокая скорость работы и минимальная нагрузка на систему;
  • создание скриншотов и видео в оригинальном качестве игр и приложений поддерживающих DirectX и OpenGL;
  • возможность осуществления аудио записи из нескольких источников;
  • поддержка внешних кодеков;
  • присутствует возможность создания видео трансляции используя интерфейс DirectShow;
  • возможность создания скриншотов в форматах PNG, JPEG, TGA, BMP;
  • наличие расширенных системных настроек, которые позволяют ограничить FPS, задать приоритет ядер ЦП, задействовать при необходимости процессор графического адаптера и пр.;
  • создание в автоматическом режиме профилей для каждой отдельной программы;
  • поддержка OpenGL, DirectDraw, DirectX 7-12;
  • наличие встроенных утилит RawCapConv, AVIFix, AVIMux, Video Setting.
Скриншоты Dxtory:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $33.70
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Японский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыВидео захват - Захват экрана
 Программа Dxtory отмечена редакцией SoftPortal.com
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