LeaderTask 12.8.12 для Android
Удобное в использовании приложение, благодаря которому можно управлять вашими сотрудниками просто и надежно. Контролируйте поручения, выполняйте проекты в срок,
Simple Planner 2.0 для Android
Бесплатное Android-приложение, которое представляет собой удобный и простой в использовании планировщик задач. Присутствует возможность быстро и легко составлять
SleepTimer 2.3.4 для Android
SleepTimer - бесплатное и простое в эксплуатации приложение для Android, которое будет полезно тем пользователям, которые любят засыпать под любимую музыку
Дни рождения 3.2.3 для Android
Дни рождения (Birthdays) - бесплатное приложение для Android-устройств, которое поможет Вам организовать напоминания о днях рождении членов семьи и друзей
Tbilisi Travel Guide & Map 2.3.31 для Android
Tbilisi Travel Guide & Map - полезное приложение для всех любителей путешествовать по различным странам, с помощью которого можно спланировать идеальную и насыщенную
True Binary Clock 1.0 для Android
True Binary Clock - еще один вариант двоичных (бинарных) часов для Android-коммуникаторов. True Binary Clock отсчитывают количество секунд, прошедших с полуночи.