Народный календарь - увлекательное приложение которое включает в себя народные и православные праздники, памятные даты церковного календаря, приметы и обычаи связанные с этим днём. Узнайте с каким святым связан этот день, какая дата по старому стилю, поверья и суеверия связанные с конкретным днём календаря.

Народный календарь будет полезен и интересен для вас. Он ознакомит вас с поверьями древней Руси и наших предков, а так же с важными церковными событиями и датами.

Народно-этнический календарь позволяет вам быстро и просто найти информацию связанную с интересующим вас днём,

удобен и лёгок в обращение.