Народный календарь для Android

Народный календарь 1.11 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Народный календарь 1.11 для AndroidОписание   Скачать Народный календарь 1.11 для AndroidСКАЧАТЬ (11,38 Мб) Скриншоты Народный календарь 1.11 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Народный календарь 1.11 для AndroidСтатистика   Отзывы о Народный календарь 1.11 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Народный календарь - увлекательное приложение которое включает в себя народные и православные праздники, памятные даты церковного календаря, приметы и обычаи связанные с этим днём. Узнайте с каким святым связан этот день, какая дата по старому стилю, поверья и суеверия связанные с конкретным днём календаря.

Народный календарь будет полезен и интересен для вас. Он ознакомит вас с поверьями древней Руси и наших предков, а так же с важными церковными событиями и датами.

Народно-этнический календарь позволяет вам быстро и просто найти информацию связанную с интересующим вас днём,
удобен и лёгок в обращение.

 

Скриншоты Народный календарь:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)9 / 9
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы
ТОП-сегодня раздела "Планировщики, календарь, часы"
 

LeaderTask 12.8.12 для Android

Удобное в использовании приложение, благодаря которому можно управлять вашими сотрудниками просто и надежно. Контролируйте поручения, выполняйте проекты в срок,

Simple Planner 2.0 для Android

Бесплатное Android-приложение, которое представляет собой удобный и простой в использовании планировщик задач. Присутствует возможность быстро и легко составлять

SleepTimer 2.3.4 для Android

SleepTimer - бесплатное и простое в эксплуатации приложение для Android, которое будет полезно тем пользователям, которые любят засыпать под любимую музыку

Дни рождения 3.2.3 для Android

Дни рождения (Birthdays) - бесплатное приложение для Android-устройств, которое поможет Вам организовать напоминания о днях рождении членов семьи и друзей

Tbilisi Travel Guide & Map 2.3.31 для Android

Tbilisi Travel Guide & Map - полезное приложение для всех любителей путешествовать по различным странам, с помощью которого можно спланировать идеальную и насыщенную

True Binary Clock 1.0 для Android

True Binary Clock - еще один вариант двоичных (бинарных) часов для Android-коммуникаторов. True Binary Clock отсчитывают количество секунд, прошедших с полуночи.

скачать Adguard

Отзывы о программе Народный календарь

Admin

Отзывов о программе Народный календарь 1.11 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 