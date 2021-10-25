Alarm Clock Xtreme Free для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:7.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:16,46 Мб
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Alarm Clock Xtreme Free - бесплатный, интеллектуальный будильник, который не даст вам проспать. В приложении предусмотрены функции, которые не дадут вам слишком долго его откладывать и заставят встать с постели (плавное увеличение громкости сигнала, математические задачи, функция быстрого будильника и пр.). Кроме того, в него встроены таймер и секундомер.

Функции Alarm Clock Xtreme Free:

  • Музыкальный сигнал: выберите любимую музыку.
  • Мягкое пробуждение: сигнал с постепенным увеличением громкости.
  • Случайная мелодия в качестве сигнала будильника.
  • Решение математических задач для откладывания или отключения будильника.
  • Увеличенная кнопка «Отложить».
  • Будильник для короткого сна с обратным отсчетом.
  • Быстрые будильники.
  • Сокращение интервалов между сигналами после каждого откладывания.
  • Установка максимально возможного количества откладываний.
  • Автоматическое откладывание сигнала.
  • Автоматическое отключение сигнала.
  • Встроенный секундомер.
  • Напоминания.
  • Встроенный таймер.
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