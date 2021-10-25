Alarm Clock Xtreme Free - бесплатный, интеллектуальный будильник, который не даст вам проспать. В приложении предусмотрены функции, которые не дадут вам слишком долго его откладывать и заставят встать с постели (плавное увеличение громкости сигнала, математические задачи, функция быстрого будильника и пр.). Кроме того, в него встроены таймер и секундомер.

Функции Alarm Clock Xtreme Free: