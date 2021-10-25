Alarm Clock Xtreme Free для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|AVG Labs
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|16,46 Мб
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Alarm Clock Xtreme Free - бесплатный, интеллектуальный будильник, который не даст вам проспать. В приложении предусмотрены функции, которые не дадут вам слишком долго его откладывать и заставят встать с постели (плавное увеличение громкости сигнала, математические задачи, функция быстрого будильника и пр.). Кроме того, в него встроены таймер и секундомер.
Функции Alarm Clock Xtreme Free:
- Музыкальный сигнал: выберите любимую музыку.
- Мягкое пробуждение: сигнал с постепенным увеличением громкости.
- Случайная мелодия в качестве сигнала будильника.
- Решение математических задач для откладывания или отключения будильника.
- Увеличенная кнопка «Отложить».
- Будильник для короткого сна с обратным отсчетом.
- Быстрые будильники.
- Сокращение интервалов между сигналами после каждого откладывания.
- Установка максимально возможного количества откладываний.
- Автоматическое откладывание сигнала.
- Автоматическое отключение сигнала.
- Встроенный секундомер.
- Напоминания.
- Встроенный таймер.
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