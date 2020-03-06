График смен

My Grocery List 1.0.4 для Android My Grocery List - приложение для планирования покупок перед походом в магазин или на рынок. Вы предварительно составляете список необходимых покупок и затем по мере Roster Demo 1.0.1am для Android Roster Demo - приложение для преподавателей, ведущих различных курсов и кружков, тренеров. Вы сможете вести учет посещения, отмечать активность своих учеников на Interval Beeper 1.6 для Android Interval Beeper - с помощью этой утилиты для Android можно задать звуковой сигнал, срабатывающий через определенный интервал времени

PhoneQ Lite 1.2 для Android PhoneQ Lite - приложение позволяет запланировать телефонные звонки на определенную дату и определенное время. Когда наступает указанный срок, то появляется World Clock 1.0 для Android World Clock - приложение отображает местное время для множества городов мира. Вы можете добавить сколько угодно городов в список. При этом для добавления города Alarm Pro 3.3 для Android Alarm Pro - будильник для Android, с помощью которого вы можете выставить один или несколько сигналов. Можно выбрать дни недели, в которые будет срабатывать сигнал,