График смен для Android

График смен 5.2 для Android

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Описание График смен 5.2 для AndroidОписание   Скачать График смен 5.2 для AndroidСКАЧАТЬ (4,34 Мб) Скриншоты График смен 5.2 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика График смен 5.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о График смен 5.2 для AndroidОтзывы (0)  
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График смен - удобный и простой календарь, позволяющий рассчитывать и просматривать рабочие смены. Присутствует возможность настройки персонального графика, добавлять новые смены, создавать до 5 графиков и сопоставлять их, а также имеется встроенный будильник, функция расчета зарплаты, резервное копирование, виджеты для домашнего экрана, детальная статистика и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Настройка своего графика.
  • Возможность отметить отпуск и больничный.
  • Отображение количества рабочих и выходных дней в месяц.
  • Отображение количества рабочих часов в месяц.
  • Возможность добавлять новые смены.
  • Возможность задать цвет смене.
  • Отображение номера недели.
  • Виджеты на месяц и на неделю.
  • Возможность создавать 5 графиков и сопоставлять их.
  • Резервное копирование.
  • Будильник.
  • Подробная статистика.
  • Расчет зарплаты.
График смен
График смен
График смен
График смен
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыПланировщики, календарь, часы - другое
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Отзывы о программе График смен

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