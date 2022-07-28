Alarm Clock for Me - красивые часы с великолепными темами, а также будильник с любимой музыкой. Имеется таймер сна, ночной режим, настраиваемые виджеты часов на главный экран, возможность настраивать яркость экрана, оповещения, и многое другое. Приложение станет незаменимым помощником во всех делах, требующих планирования.

Основные функции Alarm Clock for Me: