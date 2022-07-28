Alarm Clock for Me для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.78.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:19,77 Мб
Alarm Clock for Me скриншот № 2
Alarm Clock for Me скриншот № 3
Alarm Clock for Me скриншот № 4

Alarm Clock for Me - красивые часы с великолепными темами, а также будильник с любимой музыкой. Имеется таймер сна, ночной режим, настраиваемые виджеты часов на главный экран, возможность настраивать яркость экрана, оповещения, и многое другое. Приложение станет незаменимым помощником во всех делах, требующих планирования.

Основные функции Alarm Clock for Me:

  • Будильник с возможностью устанавливать в качестве сигнала любимые мелодии.
  • Таймер сна.
  • Текущая температура на улице.
  • Возможность устанавливать бесконечное количество будильников.
  • Ночной режим: можно проверять время ночью, пока ваше устройство заряжается.
  • Работа в фоновом режиме: будильник сработает, даже если приложение неактивно.
  • Новые способы отключения будильника: "математические примеры", "встряхивание" и пр.
  • Режимы на выбор, чтобы сделать ваше пробуждение наиболее комфортным - Вибрация, Плавное усиление, Отложить.
  • Поместите настраиваемые виджеты часов на главный экран.
  • Настройте яркость экрана так, чтобы она не раздражала глаза сразу после пробуждения.
  • Установите оповещение "Оптимальное время сна", чтобы ложится спать в правильное время.
  • Функция "Мягкое пробуждение", обеспечивающее легкое и нежное пробуждение утром.
  • Ярлыки на главном экране для мгновенного доступа к настройкам приложения и активным будильникам.
  • Вертикальный или горизонтальный режим или зафиксируйте положение часов на экране, отключив автоматический поворот.
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