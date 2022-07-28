Alarm Clock for Me для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.78.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Apalon
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|19,77 Мб
Alarm Clock for Me - красивые часы с великолепными темами, а также будильник с любимой музыкой. Имеется таймер сна, ночной режим, настраиваемые виджеты часов на главный экран, возможность настраивать яркость экрана, оповещения, и многое другое. Приложение станет незаменимым помощником во всех делах, требующих планирования.
Основные функции Alarm Clock for Me:
- Будильник с возможностью устанавливать в качестве сигнала любимые мелодии.
- Таймер сна.
- Текущая температура на улице.
- Возможность устанавливать бесконечное количество будильников.
- Ночной режим: можно проверять время ночью, пока ваше устройство заряжается.
- Работа в фоновом режиме: будильник сработает, даже если приложение неактивно.
- Новые способы отключения будильника: "математические примеры", "встряхивание" и пр.
- Режимы на выбор, чтобы сделать ваше пробуждение наиболее комфортным - Вибрация, Плавное усиление, Отложить.
- Поместите настраиваемые виджеты часов на главный экран.
- Настройте яркость экрана так, чтобы она не раздражала глаза сразу после пробуждения.
- Установите оповещение "Оптимальное время сна", чтобы ложится спать в правильное время.
- Функция "Мягкое пробуждение", обеспечивающее легкое и нежное пробуждение утром.
- Ярлыки на главном экране для мгновенного доступа к настройкам приложения и активным будильникам.
- Вертикальный или горизонтальный режим или зафиксируйте положение часов на экране, отключив автоматический поворот.
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