Программы для Android » Игры » Стратегии » Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.2.0 для Android
Yu-Gi-Oh! Duel Links для Android

Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.2.0 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.2.0 для AndroidОписание   Скачать Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (77,26 Мб) Скриншоты Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.2.0 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.2.0 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Yu-Gi-Oh! Duel Links – в этой игре любое место может стать полем боя. Она основана на одной из самых популярных манг Yu-Gi-Oh! и выполнена в формате коллекционной карточной игры.

Играйте за или против таких персонажей, как Юги, Кайба, Джои, Маи и др., собирайте наилучшие комбинации карт и побеждайте дуэлянтов. Интуитивное управление не создаст проблем новичкам, так и опытным игрокам в картечные стратегии.  

Новых персонажей можно открывать, выполняя задания, а также их улучшать. Соберите лучшую колоду и сразитесь с игроками со всего мира в реальном времени и возглавьте рейтинговую таблицу лучших дуэлянтов. 

Скриншоты Yu-Gi-Oh! Duel Links:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии - Карточные
ТОП-сегодня раздела "Стратегии"
 

Revival (Возрождение цивилизации) 2 Trial 1.4.14 для Android

Revival (Возрождение цивилизации) 2 Trial - стратегия для Android-смартфонов. Игра вобрала в себя лучшие черты жанра. Здесь нужно добывать ресурсы, строить города,

Metro 2033 Wars 1.79.2 для Android

Metro 2033 Wars – окунитесь в жизнь постапокалиптического Метро со всеми вытекающими последствиями. Банды, мутанты, Красные фанатики или приверженцы Рейха – все они

Battle Ludo 2.6.3 для Android

Battle Ludo – в этой увлекательной настольной игре придется сразиться с соперниками, перемещая по игровому полю самолетики. Игроков может быть от двух до четырех,

Jungle Heat 2.0.12 для Android

Jungle Heat – в диких джунглях находится немало запасов нефти и золота, но их еще нужно отвоевать у жестокого генерала Блада. Чем больше ресурсов вы сможете

Герои Камелота 8.2.0 для Android

Герои Камелота – легендарный замок короля Артура пал от армий Черного Рыцаря. Король Артур и Мерлин не в состоянии справиться с врагом и ждут помощи отважного героя,

1942 Pacific Front 1.7.0 для Android

1942 Pacific Front – место действия игры – тихоокеанский регион, где происходят бои между Японией и США. Время действия – 1941 год, время вступать во флот и

скачать Adguard

Отзывы о программе Yu-Gi-Oh! Duel Links

Admin

Отзывов о программе Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.2.0 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 