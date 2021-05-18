Badland Brawl для Android
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.9.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Frogmind
|Категория:
|Стратегии
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 502 | Статистика
|Размер:
|151,66 Мб
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Badland Brawl - увлекательная многопользовательская стратегия, в которой игроки в режиме реального времени пытаются уничтожить башню противника, и при этом не дать уничтожить свою. Для этой цели предназначены десятки различных клонов, каждый из которых имеет свои собственные уникальные характеристики. Некоторые из клонов хороши для атаки вражеских башен, другие отлично могут противостоять вражеским клонам или просто незаменимы в обороне собственной башни.
Собирайте собственную команду клонов, выбирайте подходящую тактику и вперед на поле боя - вас ждут самые настоящие войны клонов. Объединяйте десятки клонов и совершайте блестящий тактический натиск и сносите башню противника!
Ключевые особенности:
- Увлекательные поединки с друзьями и другими игроками по всему миру в потасовках в режиме реального времени.
- Забавный, интуитивный уникальный геймплей на основе физических процессов.
- Построй сумасшедшие цепные реакции, чтобы перехитрить и сокрушить своих противников.
- Вселенная BADLAND с десятками новых персонажей.
- Открывайте загадочные яйца, в которых можно найти новых уникальных персонажей и бонусы.
- Придумайте свою собственную победную тактику.
- Разблокируйте новые локации.
- Возможность объединиться с другими игроками в племя или создать его самому.
- Возможность вызвать соплеменников или друзей на дуэль.
- Возможность смотреть лучшие поединки в BadTube (непосредственно в игре).
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Admin
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