Forge of Empires - увлекательная мобильная игра в жанре стратегии и градостроительства. Игроку предстоит развивать небольшую деревушку, и со временем превратить ее в огромную империю, захватывая новые территории, развивая технологии и увеличивая количество новых построек.

Сражайтесь с другими игроками и проявите себя как мудрый король и успешный военачальник. Станьте лидером растущего королевства, проходите с ним через различные эпохи, исследуйте новые технологии, расширяйте свою империю и станьте героем эпической истории.

Особенности игры: