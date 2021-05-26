Forge of Empires для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.204.16 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|InnoGames GmbH
|Категория:
|Стратегии
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 600 | Статистика
|Размер:
|114,19 Мб
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Forge of Empires - увлекательная мобильная игра в жанре стратегии и градостроительства. Игроку предстоит развивать небольшую деревушку, и со временем превратить ее в огромную империю, захватывая новые территории, развивая технологии и увеличивая количество новых построек.
Сражайтесь с другими игроками и проявите себя как мудрый король и успешный военачальник. Станьте лидером растущего королевства, проходите с ним через различные эпохи, исследуйте новые технологии, расширяйте свою империю и станьте героем эпической истории.
Особенности игры:
- Постройте свой город и развивайте его начиная с Каменного века до Новейших времён (и далее).
- Развивайте новые технологии и открывайте новые здания и товары.
- Производите сырье для изготовления товаров.
- Обменивайтесь товарами и торгуйте с соседями.
- Открывайте новые территории, устанавливайте контроль над их провинциями и получайте награды.
- Захватывайте район за районом путем военных действий или искусных переговоров.
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