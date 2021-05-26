Forge of Empires для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.204.16 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Стратегии
Загрузок (сегодня/всего):0 / 600 | Статистика
Размер:114,19 Мб
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Forge of Empires - увлекательная мобильная игра в жанре стратегии и градостроительства. Игроку предстоит развивать небольшую деревушку, и со временем превратить ее в огромную империю, захватывая новые территории, развивая технологии и увеличивая количество новых построек.

Сражайтесь с другими игроками и проявите себя как мудрый король и успешный военачальник. Станьте лидером растущего королевства, проходите с ним через различные эпохи, исследуйте новые технологии, расширяйте свою империю и станьте героем эпической истории.

Особенности игры:

  • Постройте свой город и развивайте его начиная с Каменного века до Новейших времён (и далее).
  • Развивайте новые технологии и открывайте новые здания и товары.
  • Производите сырье для изготовления товаров.
  • Обменивайтесь товарами и торгуйте с соседями.
  • Открывайте новые территории, устанавливайте контроль над их провинциями и получайте награды.
  • Захватывайте район за районом путем военных действий или искусных переговоров.
Что нового в Forge of Empires 1.204.16?

Событие «Археология» продлится до 19 мая!

  • Кроме того, мы подготовили несколько исправлений и технических улучшений.
  • А еще, мы также обновили экран обратной связи с совершенно новым фоном!
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